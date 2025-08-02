https://ria.ru/20250802/tramp-2032939577.html
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:59:00+03:00
2025-08-02T03:59:00+03:00
2025-08-02T09:53:00+03:00
безопасность
сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России. "Они ближе к России", - сказал Трамп. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
https://ria.ru/20250801/tram-2032911837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев
Безопасность, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России
Трамп заявил, что две направленные им атомные подлодки теперь ближе к России