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Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России - РИА Новости, 02.08.2025
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03:59 02.08.2025 (обновлено: 09:53 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032939577.html
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к... РИА Новости, 02.08.2025
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2025-08-02T09:53:00+03:00
безопасность
сша
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России. "Они ближе к России", - сказал Трамп. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
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безопасность, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев
Безопасность, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России

Трамп заявил, что две направленные им атомные подлодки теперь ближе к России

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома. 1 августа 2025
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома. 1 августа 2025
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России.
"Они ближе к России", - сказал Трамп.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева
1 августа, 20:07
 
БезопасностьСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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