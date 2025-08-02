https://ria.ru/20250802/tramp-2032939577.html

Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России

Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России - РИА Новости, 02.08.2025

Трамп заявил о приближении атомных подлодок к России

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:59:00+03:00

2025-08-02T03:59:00+03:00

2025-08-02T09:53:00+03:00

безопасность

сша

россия

дональд трамп

дмитрий медведев

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что две атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России. "Они ближе к России", - сказал Трамп. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

https://ria.ru/20250801/tram-2032911837.html

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев