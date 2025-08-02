https://ria.ru/20250802/tramp-2032939227.html
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:42:00+03:00
2025-08-02T03:42:00+03:00
2025-08-02T11:36:00+03:00
в мире
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент РФ Владимир Путин умеет их обходить."Мы введем санкции, а он (Путин - ред.) хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032734905.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, дональд трамп, сша, владимир путин, украина
В мире, Россия, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Украина
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России
Трамп готов ввести санкции против России, но Путин знает, как их обойти