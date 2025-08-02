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Трамп заявил, что готов ввести санкции против России - РИА Новости, 02.08.2025
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03:42 02.08.2025 (обновлено: 11:36 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032939227.html
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:42:00+03:00
2025-08-02T11:36:00+03:00
в мире
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санкции в отношении россии
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент РФ Владимир Путин умеет их обходить."Мы введем санкции, а он (Путин - ред.) хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции", - сказал Трамп.
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В мире, Россия, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Украина
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России

Трамп готов ввести санкции против России, но Путин знает, как их обойти

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома. 1 августа 2025
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома. 1 августа 2025
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент РФ Владимир Путин умеет их обходить.
"Мы введем санкции, а он (Путин - ред.) хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют
1 августа, 00:03
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииДональд ТрампСШАВладимир ПутинУкраина
 
 
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