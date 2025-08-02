https://ria.ru/20250802/tramp-2032939227.html

Трамп заявил, что готов ввести санкции против России

Трамп заявил, что готов ввести санкции против России - РИА Новости, 02.08.2025

Трамп заявил, что готов ввести санкции против России

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:42:00+03:00

2025-08-02T03:42:00+03:00

2025-08-02T11:36:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент РФ Владимир Путин умеет их обходить."Мы введем санкции, а он (Путин - ред.) хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032734905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкции в отношении россии, дональд трамп, сша, владимир путин, украина