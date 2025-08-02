Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Трамп: Обама и Клинтон должны заплатить за скандал о вмешательстве РФ в выборы
© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны заплатить большую цену за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году, заявил Дональд Трамп в интервью Newsmax.
"Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", — сказал он.
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При этом решение об уголовном преследовании должна принимать глава Минюста Пэм Бонди, добавил глава Белого дома.
На минувшей неделе Трамп обвинил Обаму в госизмене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По его словам, в "банде" также участвовали Джо Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента, и Клинтон.
В июле директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Расследование "российского вмешательства"
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го появился доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
- ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
- у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента Соединенных Штатов с российскими спецслужбами;
- ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
- спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
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