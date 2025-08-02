https://ria.ru/20250802/tramp-2032939134.html

Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп

Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - РИА Новости, 02.08.2025

Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп

Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны заплатить большую цену за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году, РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:41:00+03:00

2025-08-02T03:41:00+03:00

2025-08-02T08:56:00+03:00

россия

в мире

дональд трамп

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хиллари клинтон

сша

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны заплатить большую цену за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году, заявил Дональд Трамп в интервью Newsmax."Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", — сказал он.При этом решение об уголовном преследовании должна принимать глава Минюста Пэм Бонди, добавил глава Белого дома.На минувшей неделе Трамп обвинил Обаму в госизмене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По его словам, в "банде" также участвовали Джо Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента, и Клинтон. В июле директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го появился доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032858066.html

https://ria.ru/20250729/tramp-2031910584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон, сша, центральное разведывательное управление (цру), фбр