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Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - РИА Новости, 02.08.2025
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03:41 02.08.2025 (обновлено: 08:56 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032939134.html
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - РИА Новости, 02.08.2025
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны заплатить большую цену за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году, РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:41:00+03:00
2025-08-02T08:56:00+03:00
россия
в мире
дональд трамп
барак обама
хиллари клинтон
сша
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны заплатить большую цену за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году, заявил Дональд Трамп в интервью Newsmax."Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", — сказал он.При этом решение об уголовном преследовании должна принимать глава Минюста Пэм Бонди, добавил глава Белого дома.На минувшей неделе Трамп обвинил Обаму в госизмене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По его словам, в "банде" также участвовали Джо Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента, и Клинтон. В июле директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го появился доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032858066.html
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россия
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россия, в мире, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон, сша, центральное разведывательное управление (цру), фбр
Россия, В мире, Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп

Трамп: Обама и Клинтон должны заплатить за скандал о вмешательстве РФ в выборы

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны заплатить большую цену за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году, заявил Дональд Трамп в интервью Newsmax.
"Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России
1 августа, 15:40
При этом решение об уголовном преследовании должна принимать глава Минюста Пэм Бонди, добавил глава Белого дома.
На минувшей неделе Трамп обвинил Обаму в госизмене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По его словам, в "банде" также участвовали Джо Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента, и Клинтон.
В июле директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Барак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Это измена". К чему приведет новый конфликт Трампа и Обамы
29 июля, 08:00

Расследование "российского вмешательства"

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом
28 июля, 09:47
В мае 2023-го появился доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
  • ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
  • у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента Соединенных Штатов с российскими спецслужбами;
  • ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
  • спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
Видео задержания Барака Обамы, созданное искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ
21 июля, 12:54
 
РоссияВ миреДональд ТрампБарак ОбамаХиллари КлинтонСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
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