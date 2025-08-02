Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики
Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики из-за фальсификации данных
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране.
Ранее бюро выпустило новый отчет за июль, в котором сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше, чем ожидалось. Кроме того, данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону понижения - на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее.
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"Я поручил своей команде немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена. Её заменит человек, обладающий гораздо большей компетентностью и квалификацией", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По мнению президента США, сегодняшние данные по занятости были сфальсифицированы, чтобы опорочить республиканцев и его лично. Трамп также обвинил МакЭнтарфер в фальсификации данные о рабочих местах перед прошлогодними выборами, чтобы повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.
Как сообщает газета New York Post, представитель бюро подтвердил, что МакЭнтарфер была уволена, заместитель Уильям Вятровски временно исполняет её обязанности.