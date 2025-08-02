https://ria.ru/20250802/tramp-2032935141.html

Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики

Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики - РИА Новости, 02.08.2025

Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:13:00+03:00

2025-08-02T02:13:00+03:00

2025-08-02T02:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране. Ранее бюро выпустило новый отчет за июль, в котором сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше, чем ожидалось. Кроме того, данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону понижения - на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее. "Я поручил своей команде немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена. Её заменит человек, обладающий гораздо большей компетентностью и квалификацией", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По мнению президента США, сегодняшние данные по занятости были сфальсифицированы, чтобы опорочить республиканцев и его лично. Трамп также обвинил МакЭнтарфер в фальсификации данные о рабочих местах перед прошлогодними выборами, чтобы повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Как сообщает газета New York Post, представитель бюро подтвердил, что МакЭнтарфер была уволена, заместитель Уильям Вятровски временно исполняет её обязанности.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032917993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис