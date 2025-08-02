https://ria.ru/20250802/tramp-2032930040.html
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева
Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:46:00+03:00
2025-08-02T00:46:00+03:00
2025-08-02T00:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева."Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250801/tram-2032911837.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, дмитрий медведев, дональд трамп
США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева
Трамп: когда речь идет о ядерном оружии, США должны быть готовы