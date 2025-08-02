https://ria.ru/20250802/tramp-2032930040.html

Трамп рассказал о реакции на слова Медведева

Трамп рассказал о реакции на слова Медведева - РИА Новости, 02.08.2025

Трамп рассказал о реакции на слова Медведева

Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:46:00+03:00

2025-08-02T00:46:00+03:00

2025-08-02T00:47:00+03:00

сша

в мире

россия

дмитрий медведев

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева."Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.

https://ria.ru/20250801/tram-2032911837.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, россия, дмитрий медведев, дональд трамп