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Трамп рассказал о реакции на слова Медведева - РИА Новости, 02.08.2025
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00:46 02.08.2025 (обновлено: 00:47 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032930040.html
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева
Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:46:00+03:00
2025-08-02T00:47:00+03:00
сша
в мире
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева."Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.
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сша, в мире, россия, дмитрий медведев, дональд трамп
США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Трамп рассказал о реакции на слова Медведева

Трамп: когда речь идет о ядерном оружии, США должны быть готовы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
"Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева
1 августа, 20:07
 
СШАВ миреРоссияДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
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