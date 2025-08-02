https://ria.ru/20250802/tramp-2032928004.html
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:26:00+03:00
2025-08-02T00:26:00+03:00
2025-08-02T00:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи."Посмотрим, как всё будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будут ли он разговаривать с Путиным до истечения 10-дневного ультиматума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
Трамп не исключил возможности переговоров с Путиным до истечения ультиматума