https://ria.ru/20250802/tramp-2032928004.html

Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время

Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.08.2025

Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:26:00+03:00

2025-08-02T00:26:00+03:00

2025-08-02T00:35:00+03:00

россия

в мире

сша

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи."Посмотрим, как всё будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будут ли он разговаривать с Путиным до истечения 10-дневного ультиматума.

https://ria.ru/20250802/tramp-2032927720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин