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Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.08.2025
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00:26 02.08.2025 (обновлено: 00:35 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032928004.html
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи. РИА Новости, 02.08.2025
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россия
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи."Посмотрим, как всё будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будут ли он разговаривать с Путиным до истечения 10-дневного ультиматума.
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россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время

Трамп не исключил возможности переговоров с Путиным до истечения ультиматума

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время заявил, что запланированы встречи.
"Посмотрим, как всё будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будут ли он разговаривать с Путиным до истечения 10-дневного ультиматума.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Вчера, 00:17
 
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