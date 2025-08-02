https://ria.ru/20250802/tramp-2032927720.html
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок
Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение направить атомные подводные лодки мотивировано желанием защитить американских граждан, и что США стоит быть... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:17:00+03:00
2025-08-02T00:17:00+03:00
2025-08-02T00:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение направить атомные подводные лодки мотивировано желанием защитить американских граждан, и что США стоит быть осторожными."Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей", - сказал Трамп журналистам.Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий медведев
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок
Трамп заявил, что бывший президент России угрожал США