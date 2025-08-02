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Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок - РИА Новости, 02.08.2025
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00:17 02.08.2025 (обновлено: 00:40 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032927720.html
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок - РИА Новости, 02.08.2025
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок
Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение направить атомные подводные лодки мотивировано желанием защитить американских граждан, и что США стоит быть... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:17:00+03:00
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россия
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение направить атомные подводные лодки мотивировано желанием защитить американских граждан, и что США стоит быть осторожными."Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей", - сказал Трамп журналистам.Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
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россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий медведев
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок

Трамп заявил, что бывший президент России угрожал США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение направить атомные подводные лодки мотивировано желанием защитить американских граждан, и что США стоит быть осторожными.
"Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей", - сказал Трамп журналистам.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России
1 августа, 15:40
 
РоссияСШАВ миреДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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