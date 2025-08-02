https://ria.ru/20250802/tramp-2032896193.html

Почетный строитель: Трамп заслужил награду от Путина

Почетный строитель: Трамп заслужил награду от Путина - РИА Новости, 02.08.2025

Почетный строитель: Трамп заслужил награду от Путина

Дональд Трамп очень не любит БРИКС: называет его антиамериканским, подозревает в заговоре против доллара и грозит санкциями. Но если бы у объединения была своя... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:00:00+03:00

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2025-08-02T08:01:00+03:00

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Дональд Трамп очень не любит БРИКС: называет его антиамериканским, подозревает в заговоре против доллара и грозит санкциями. Но если бы у объединения была своя медаль "За заслуги в строительстве БРИКС", то президент США, несомненно, должен был ее получить. Потому что никто в последнее время не сделал больше него для укрепления этого объединения, притом что целью Трампа опять-таки была в первую очередь Россия.Сначала Трамп просто грозил БРИКС дополнительными пошлинами — за сам факт его существования. Две недели назад он даже заявил, что страны БРИКС испугались десятипроцентных пошлин за принадлежность к объединению и теперь эта "небольшая группа быстро угасает", подтверждением чему является и тот факт, что на "последней встрече почти никто не появился". Трамп имел в виду саммит БРИКС в Бразилии, на котором не было Путина и Си Цзиньпина, и пообещал, что и дальше "не позволит никому нападать на доллар". После "победы над БРИКС" прошло всего две недели — и вдруг в среду Трамп обрушился на Индию, пообещав ей с 1 августа 25-процентные пошлины за сотрудничество с Россией. Хотя вскоре после этого Трамп написал, что переговоры с Индией все еще идут и в конце недели станут ясны результаты, то есть как бы опроверг сам себя насчет 1 августа. Спустя еще какое-то время он не удержался и добавил: "Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне до этого нет дела".Ну и вишенкой на торте стал пост Трампа о том, что США только что заключили с Пакистаном соглашение о совместной разработке "их огромных нефтяных месторождений" и "кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии".Хотя официальная реакция Дели была очень сдержанной (к перемене настроения Трампа все уже привыкли), но в данном случае, даже когда "ложечки найдутся" (то есть американо-индийское тарифное соглашение будет подписано с гораздо меньшими ставками, чем грозит Трамп), останется не просто осадок — будут сделаны очень серьезные выводы.Индия очень хочет укреплять отношения с Соединенными Штатами — февральский визит Нарендры Моди подтвердил это. Индийцам нужны американские технологии, американский рынок, есть масса совместных проектов, но при этом Дели не хочет быть инструментом антикитайской стратегии США. Да, у Индии немало противоречий с Пекином (в том числе в борьбе за влияние в регионе Индийского океана), да и в БРИКС в последнее время она продемонстрировала свою особую позицию (в частности, отказавшись присоединиться к осуждению нападения Израиля на Иран), но при этом ни о каком ограничении суверенитета страны речь идти не может. А Трамп хочет именно этого, когда давит на Моди из-за Путина или членства в БРИКС.Трампу нужно было показать, что он может надавить на Путина через влияние на экспорт наших энергоносителей, — ради этого он даже готов ввести санкции против стран, покупающих у нас газ и нефть. Сама по себе угроза 100-процентных пошлин на товары из таких стран абсолютно неработающая, ведь если они не послушаются, Штатам придется выстрелить себе в ногу, обрушив торговлю с ними. Китай точно не согласится, а насчет Индии были сомнения, потому что распускались слухи о том, что индийское правительство готовится к отказу от закупок нефти в России. Почему слухи? Потому что если бы эти "инсайды" были бы правдой, то с чего бы Трамп стал пугать Моди пошлинами и штрафами за торговлю с Россией, да еще и обзывать индийскую экономику "мертвой"?Индия не собирается поддаваться американскому шантажу, потому что сама выстраивает свою геополитическую стратегию. Более того, даже если бы в Дели питали иллюзии о наличии каких-то особых американских симпатий или заинтересованности в Индии, то Трамп сделал все для их разрушения. А уж его политика в отношении остальных членов БРИКС подтверждает то, что Соединенные Штаты не собираются делать исключений ни для кого. И дело тут не только в их отношении к России и Китаю, то есть к странам, которые являются более сильными, чем Индия, и официально объявлены угрозой США, а в отношении к БРИКС как таковому. Каждый его участник под прицелом — политика в отношении Бразилии и ЮАР (еще двух старых членов объединения) тому подтверждение. Трамп давит на ЮАР якобы из-за преследования белых, а на Бразилию — из-за гонений на бывшего президента Болсонару, но по факту главный раздражитель для него — их участие в БРИКС.Трамп считает это объединение антиамериканским и нацеленным на вытеснение доллара из мировой торговли, и хотя сейчас БРИКС не может создать альтернативную доллару валюту, по сути, он прав. Причем БРИКС даже не антиамериканское — оно антиглобалистское, антизападное, если понимать под Западом систему глобального доминирования англосаксонского проекта. БРИКС пока еще проходит только этап становления, в том числе через недавнее расширение, и у него масса внутренних проблем. Но это набросок нового, постзападного мира, который в любом случае неизбежен. И на пути его становления Трамп своими попытками разбить БРИКС лишь доказывает его важность и необходимость для всех участников объединения.Нобелевскую премию за это, конечно, не дадут, но свое почетное место в истории БРИКС Трамп уже заслужил.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029276376.html

https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html

https://ria.ru/20250731/ugrozy-2032663521.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, индия, россия, сша, китай, брикс, дональд трамп