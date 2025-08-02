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Посол рассказала о снижении товарооборота России и Болгарии в 2024 году
Посол рассказала о снижении товарооборота России и Болгарии в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2025
Посол рассказала о снижении товарооборота России и Болгарии в 2024 году
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году достиг 1 миллиарда долларов, это на 74% ниже, чем в 2023 году, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Болгарии... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:22:00+03:00
2025-08-02T09:22:00+03:00
2025-08-02T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Товарооборот России и Болгарии в 2024 году достиг 1 миллиарда долларов, это на 74% ниже, чем в 2023 году, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. "По данным местной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот достиг 1 миллиарда долларов. Однако это на 74% ниже показателя 2023 года, дошедшего до отметки в 4,2 миллиарда долларов", - сказала Митрофанова. По словам дипломата, поддержка Софией незаконных западных санкций, а также ее поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях. "В текущих непростых условиях мы впервые не вошли в десятку основных партнеров Болгарии", - подчеркнула она. Россия в 2024 году поставляла в Болгарию удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование, а также "незапрещенные виды топлива", такие как СПГ, газ и бутан. София же поставляла фармацевтику, медицинские приборы, парфюмерию, косметику, холодильное оборудование и табак, рассказала Митрофанова.
https://ria.ru/20250802/bolgariya-2032953937.html
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россия, болгария, софия (город), элеонора митрофанова, софия (королева испании), экономика
Россия, Болгария, София (город), Элеонора Митрофанова, София (королева Испании), Экономика
Посол рассказала о снижении товарооборота России и Болгарии в 2024 году
Посол Митрофанова: товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 млрд