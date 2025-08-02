https://ria.ru/20250802/terrorist-2032980043.html
В США арестовали мужчину по подозрению в отправке денег ИГ*
В США арестовали мужчину по подозрению в отправке денег ИГ* - РИА Новости, 02.08.2025
В США арестовали мужчину по подозрению в отправке денег ИГ*
Жителя Калифорнии арестовали по подозрению в отправке денег международной террористической группировке "Исламское государство"* (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ),... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:01:00+03:00
2025-08-02T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жителя Калифорнии арестовали по подозрению в отправке денег международной террористической группировке "Исламское государство"* (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ), сообщило министерство юстиции США со ссылкой на прокуратуру и ФБР. "Мужчину из города Лонг-Бич арестовали сегодня по федеральному уголовному иску, в котором говорится, что он отправил около десятка платежей "Исламскому государству"*, - говорится в заявлении. Задержанному по имени Марк Лорензо Виллануэва грозит до 20 лет тюрьмы за материальную поддержку террористической организации. Согласно судебному документу, Виллануэва в соцсетях общался с двумя людьми, которые представились боевиками ИГИЛ*. В ходе общения он высказал желание поддержать ИГИЛ* и предложил отправить деньги боевикам для поддержки террористической деятельности. Кроме того, он заявил, что сам хотел бы примкнуть к ИГИЛ*. В общей сложности, как утверждается, Виллануэва перевел 1615 долларов двум посредникам за пять месяцев. При обыске ФБР обнаружило в спальне подозреваемого, предположительно, бомбу.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250801/afganistan-2032910166.html
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в мире, калифорния, россия, сша, исламское государство*, фбр
В мире, Калифорния, Россия, США, Исламское государство*, ФБР
В США арестовали мужчину по подозрению в отправке денег ИГ*
Жителя города Лонг-Бич в Калифорнии арестовали по подозрению в отправке денег ИГ