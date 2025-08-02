https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html
Исполнитель теракта в "Крокусе" получил почти два миллиона рублей
Исполнитель теракта в "Крокусе" получил почти два миллиона рублей - РИА Новости, 02.08.2025
Исполнитель теракта в "Крокусе" получил почти два миллиона рублей
Исполнитель теракта в "Крокуссити холле" Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 миллиона... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:05:00+03:00
2025-08-02T02:05:00+03:00
2025-08-02T02:05:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Исполнитель теракта в "Крокуссити холле" Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 миллиона рублей, из них он израсходовал более 1,8 миллиона, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, на зарегистрированный на имя Фаридуни счет в одном из банков с 1 ноября 2023 года до 23 марта 2024 года поступили денежные средства в сумме 1 915 754,24 рубля. В том числе, как говорится в документах, были поступления от Назримада Лутфуллои - 430 тысяч рублей, Далержона Мирзоева - 25,6 тысячи рублей, Медера Шарипова - 374,8 тысячи рублей и Якубджони Юсуфзоды - 216,5 тысяч рублей. Уточняется, что денежные средства, полученные от Мирзоева, были перечислены за счет средств, полученных от еще одного фигуранта - Якубджони Юсуфзоды. Согласно материалам, общая сумма денежных средств, израсходованных с банковского счета Фаридуни, составила 1,855 миллиона рублей. Наличными снято 567 700 рублей, товары и услуги оплачены на сумму в 251 тысячу, также совершен онлайн-перевод на 1 031 000 рублей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html
https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Исполнитель теракта в "Крокусе" получил почти два миллиона рублей
Исполнитель теракта в Крокусе получил два миллиона рублей и почти все потратил
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Исполнитель теракта в "Крокуссити холле" Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 миллиона рублей, из них он израсходовал более 1,8 миллиона, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, на зарегистрированный на имя Фаридуни счет в одном из банков с 1 ноября 2023 года до 23 марта 2024 года поступили денежные средства в сумме 1 915 754,24 рубля. В том числе, как говорится в документах, были поступления от Назримада Лутфуллои - 430 тысяч рублей, Далержона Мирзоева - 25,6 тысячи рублей, Медера Шарипова - 374,8 тысячи рублей и Якубджони Юсуфзоды - 216,5 тысяч рублей.
Уточняется, что денежные средства, полученные от Мирзоева, были перечислены за счет средств, полученных от еще одного фигуранта - Якубджони Юсуфзоды.
Согласно материалам, общая сумма денежных средств, израсходованных с банковского счета Фаридуни, составила 1,855 миллиона рублей. Наличными снято 567 700 рублей, товары и услуги оплачены на сумму в 251 тысячу, также совершен онлайн-перевод на 1 031 000 рублей.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.