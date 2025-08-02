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В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора - РИА Новости, 02.08.2025
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21:20 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/telegram-2033032331.html
В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора
В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора - РИА Новости, 02.08.2025
В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора
Оперштаб Мурманской области сообщил о взломе аккаунта в мессенджере Telegram первого заместителя губернатора региона Оксаны Демченко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:20:00+03:00
2025-08-02T21:20:00+03:00
происшествия
мурманская область
оксана демченко
telegram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Оперштаб Мурманской области сообщил о взломе аккаунта в мессенджере Telegram первого заместителя губернатора региона Оксаны Демченко. "Мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Вам могут написать в личные сообщения со взломанного аккаунта или в специально созданном чате, в котором мошенники также выдают себя за Оксану Демченко", – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Власти региона предупреждают об опасности перехода по сторонним ссылкам и предоставления неизвестным персональных данных.
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происшествия, мурманская область, оксана демченко, telegram
Происшествия, Мурманская область, Оксана Демченко, Telegram
В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора

В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора Демченко

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Оперштаб Мурманской области сообщил о взломе аккаунта в мессенджере Telegram первого заместителя губернатора региона Оксаны Демченко.
"Мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Вам могут написать в личные сообщения со взломанного аккаунта или в специально созданном чате, в котором мошенники также выдают себя за Оксану Демченко", – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Власти региона предупреждают об опасности перехода по сторонним ссылкам и предоставления неизвестным персональных данных.
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ПроисшествияМурманская областьОксана ДемченкоTelegram
 
 
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