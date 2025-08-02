https://ria.ru/20250802/telefony-2032944391.html
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении - РИА Новости, 02.08.2025
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении
Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:01:00+03:00
2025-08-02T06:01:00+03:00
2025-08-02T15:04:00+03:00
происшествия
бразилия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков."Бразильские следователи были ошеломлены, обнаружив мертвую 20-летнюю женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе", — указано в статье.Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи озвучили гипотезу, согласно которой женщина была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти. Полиция занимается поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.
https://ria.ru/20250801/volosy-2032757030.html
https://rsport.ria.ru/20250626/braziliya-2025474725.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бразилия, в мире
Происшествия, Бразилия, В мире
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении
Mirror: 20-летнаяя бразильянка умерла, пытаясь провезти скрытно 26 айфонов