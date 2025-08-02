https://ria.ru/20250802/telefony-2032944391.html

Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении

Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении - РИА Новости, 02.08.2025

Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении

Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:01:00+03:00

2025-08-02T06:01:00+03:00

2025-08-02T15:04:00+03:00

происшествия

бразилия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков."Бразильские следователи были ошеломлены, обнаружив мертвую 20-летнюю женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе", — указано в статье.Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи озвучили гипотезу, согласно которой женщина была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти. Полиция занимается поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.

https://ria.ru/20250801/volosy-2032757030.html

https://rsport.ria.ru/20250626/braziliya-2025474725.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, бразилия, в мире