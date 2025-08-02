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Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении - РИА Новости, 02.08.2025
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06:01 02.08.2025 (обновлено: 15:04 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/telefony-2032944391.html
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении - РИА Новости, 02.08.2025
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении
Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:01:00+03:00
2025-08-02T15:04:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков."Бразильские следователи были ошеломлены, обнаружив мертвую 20-летнюю женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе", — указано в статье.Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи озвучили гипотезу, согласно которой женщина была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти. Полиция занимается поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.
https://ria.ru/20250801/volosy-2032757030.html
https://rsport.ria.ru/20250626/braziliya-2025474725.html
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происшествия, бразилия, в мире
Происшествия, Бразилия, В мире
Загадочная смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении

Mirror: 20-летнаяя бразильянка умерла, пытаясь провезти скрытно 26 айфонов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Рио-де-Жанейро
Вид на Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели ошеломили следователей, пишет Mirror со ссылкой на силовиков.
"Бразильские следователи были ошеломлены, обнаружив мертвую 20-летнюю женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе", — указано в статье.
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Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи озвучили гипотезу, согласно которой женщина была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.
Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти. Полиция занимается поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.
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