https://ria.ru/20250802/tailand-2033020722.html

Протестующие в Таиланде обвинили власти в провале переговоров с Камбоджей

Протестующие в Таиланде обвинили власти в провале переговоров с Камбоджей - РИА Новости, 02.08.2025

Протестующие в Таиланде обвинили власти в провале переговоров с Камбоджей

Протестующие в Бангкоке обвинили правительство Таиланда в провале переговоров о прекращении огня в пограничном конфликте с Камбоджей, прошедших 28 июля в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:22:00+03:00

2025-08-02T19:22:00+03:00

2025-08-02T19:23:00+03:00

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чатупхон промпхан

пхетхонгтхан чинават

маха ватчиралонгкон

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Протестующие в Бангкоке обвинили правительство Таиланда в провале переговоров о прекращении огня в пограничном конфликте с Камбоджей, прошедших 28 июля в Куала-Лумпуре при посредничестве Малайзии и участии США и Китая в качестве наблюдателей, заявил журналистам лидер акции Чатупхон Промпхан. Протест таиландского общественного патриотического объединения "Объединенный фронт в защиту суверенитета" против правительства премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават и влияния семейного клана Чинават на политику кабинета министров начался утром в субботу на площади Монумента победы в Бангкоке. "Правительство провалило переговоры с Камбоджей. Как еще можно объяснить тот факт, что Таиланд потерял контроль над древним храмом Прасат Та Кхвай, что наши военные в настоящее время не в состоянии даже подойти к храму, а камбоджийские солдаты ходят туда, как по своей территории?" - сказал журналистам вопрос Промпхан, находящийся на месте, где собрались протестующие. Индуистский храм Прасат Та Кхвай эпохи древнекхмерской империи Ангкор (IX – XIV века нашей эры) находится в нейтральной зоне одного из спорных участков границы между Таиландом и Камбоджей. Этот участок находился под управлением Таиланда до начала пограничного конфликта между странами и по статусу остается под контролем Таиланда, однако ряд таиландских и камбоджийских СМИ в последние дни сообщали с места события, что фактический контроль над участком с вечера 28 июля осуществляют камбоджийские военнослужащие. "Не зря 28 июля в Куала-Лумпуре камбоджийская сторона не согласилась на прекращение огня в 18.00, как предлагал Таиланд, и настояла на введении в действие режима прекращения огня с полуночи. Им нужны были эти шесть часов, чтобы что-то сделать на линии соприкосновения, и они это сделали в районе храма Прасат Та Кхвай", - сказал лидер протеста. Он пояснил журналистам, что за последние шесть часов перед прекращением огня камбоджийские военные прорвались на таиландскую сторону нейтральной зоны спорного участка и заложили десятки мин ПМН-2 на подходах к храму с таиландской стороны, фактически отрезав таиландских военных от древнего памятника, и одновременно укрепили свои позиции, расширив их с камбоджийской стороны до самого здания храма. "Правительство теперь говорит, что мы не потеряли ни одного дюйма таиландской земли, однако как можно назвать прекращение доступа с таиландской стороны к архитектурному памятнику, который был до этой пограничной войны под таиландским контролем, как не потерей территории?" - сказал он. По его словам, ошибкой переговорной команды Таиланда в Куала-Лумпуре было отсутствие согласования позиции правительства на переговорах с таиландским военным командованием, хорошо знавшим ситуацию на линии соприкосновения войск двух стран. "Как можно вести переговоры, не зная, что происходит на земле? Правительство Таиланда показало полную безответственность и безразличие к национальному суверенитету страны. Это правительство должно уйти", - сказал Промпхан, в прошлом – лидер массового движения "краснорубашечников", которое захватило деловой и туристический центр Бангкока в 2010 году и отрезало занятую территорию от остальной части столицы более чем на 3 месяца. Лидер протеста также подчеркнул, что правительство Таиланда подписало прекращение огня "на позорных условиях, потеряв участок таиландской земли" 28 июля, в День рождения короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), "оскорбив чувства граждан страны". Промпхан заявил, что на тезисах, которые он изложил журналистам, построена его речь на трибуне протеста, которой субботняя акция завершится. Массовый протест "Объединенного фронта в защиту суверенитета" против правительства Чинават у Монумента победы в Бангкоке с требованием окончательной отставки премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават, временно отстраненной от должности конституционным судом страны, и отставки действующего коалиционного правительства, стал вторым протестом объединения на этой площадке. Первый протест прошел у Монумента победы 29 июня текущего года и собрал более 6 тысяч человек. Протест также касался действий правительства Таиланда в двусторонних отношениях с Камбоджей после пограничного боестолкновения военных двух стран 28 мая 2025 года. По словам Промпхана, следующий массовый протест может состояться у Дома правительства Таиланда. В субботу организаторы протеста планировали завершить акцию к 21.00 по времени Бангкока (17.00 мск), однако Промпхан поднялся на трибуну и начал свою заключительную речь только в 21.23 (17.23 мск). Митинг завершился в 21.50 (17.50 мск) массовым пением королевского гимна Таиланда, написанного в 1888 году российским композитором Петром Щуровским. По подсчетам журналистов, освещавших акцию, в субботу на площадь Монумента победы вышли от 5 до 7 тысяч участников протеста. Протестующие заняли всю площадь Монумента победы и часть пространства трех прилегающих улиц. Движение в районе площади Монумента победы, находящегося в точке географического центра таиландской столицы, было перекрыто полицией, что вызвало многочасовые автомобильные пробки в большинстве районов центральной части Бангкока.

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https://ria.ru/20250730/ritual-2032435141.html

https://ria.ru/20250801/kambodzha-2032784794.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, бангкок, камбоджа, чатупхон промпхан, пхетхонгтхан чинават, маха ватчиралонгкон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей