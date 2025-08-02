https://ria.ru/20250802/tailand-2032954426.html

В Таиланде разрешили сбивать беспилотники без предупреждения

В Таиланде разрешили сбивать беспилотники без предупреждения - РИА Новости, 02.08.2025

В Таиланде разрешили сбивать беспилотники без предупреждения

Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:40:00+03:00

2025-08-02T08:40:00+03:00

2025-08-02T08:40:00+03:00

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БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без предупреждения, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на оперативный штаб сухопутных войск Таиланда. "Общенациональный запрет на использование дронов в любых целях вступил в действие 29 июля. Сегодня, согласно заявлению командования оперативного штаба сухопутных войск, вооруженные силы и полиция Таиланда получили право сбивать беспилотники без предупреждения и задерживать лиц, оперирующих беспилотниками, в случае полетов дронов над стратегическими и военными объектами", - говорится в сообщении телеканала. Меры по немедленному уничтожению дронов после их обнаружения в воздухе введены приказом командования сухопутных войск Таиланда в зонах ответственности Первого и Второго военных округов, по территории которых проходит граница Таиланда с Камбоджей, а на остальной территории страны решение об уничтожении беспилотника будет приниматься по усмотрению командного состава вооруженных сил и полиции на местах, говорится в сообщении. Командование оперативного штаба сухопутных войск также призвало гражданское население к бдительности по отношению к иностранным шпионам, использующим дроны для разведки позиций таиландских войск, военных и стратегических объектов, сообщает Thai PBS. "Сухопутные войска призывают граждан к бдительности, так как иностранные шпионы используют дроны для разведки и передачи данных, составляющих военную и государственную тайну, иностранным государствам. Сообщайте военным и полиции обо всех подозрительных случаях использования дронов", - говорится в сообщении. Командование также напоминает об уголовной ответственности по статье УК Таиланда о шпионаже в пользу иностранных государств в условиях военного положения, которое все еще действует в ряде пограничных провинций Таиланда, сообщает телеканал. "Уголовная ответственность за шпионаж предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения и смертной казни", - говорится в сообщении. Командование сухопутных войск Таиланда в настоящее время использует рассылки через интернет и социальные сети, объявления через СМИ и распространение листовок на тайском, китайском и английском языках, для оповещения населения об ужесточении мер против использования беспилотников, сообщает Thai PBS.

https://ria.ru/20250731/ssha-2032499160.html

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