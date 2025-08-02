Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре
Бойцы отряда "Русь" уничтожили колумбийских наемников в районе Часова Яра
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили колумбийских наемников во время боев за лагерь "Дружба" в одном из районов Часова Яра, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда с позывным "Миссионер".
В пятницу Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе.
"В лагере "Дружба" нами были замечены колумбийские наемники, что подтверждают документы и прочие личные вещи. Хочу отметить, что данные наемники вели ожесточенное сопротивление, и все были уничтожены. Никто не сдавался в плен", - рассказал "Миссионер".
Собеседник агентства отметил, что серьезные бои были и с украинской 24-й отдельной механизированной бригадой им. короля Даниила, которая держала оборону в районе Часова Яра под названием "Канал". Российским штурмовикам удалось выбить украинские силы с данного района и продвинуться дальше к городу, добавил он.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.