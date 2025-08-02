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Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре - РИА Новости, 02.08.2025
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14:35 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/svo-2032989455.html
Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре
Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре - РИА Новости, 02.08.2025
Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре
Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили колумбийских наемников во время РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:35:00+03:00
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили колумбийских наемников во время боев за лагерь "Дружба" в одном из районов Часова Яра, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда с позывным "Миссионер". В пятницу Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. "В лагере "Дружба" нами были замечены колумбийские наемники, что подтверждают документы и прочие личные вещи. Хочу отметить, что данные наемники вели ожесточенное сопротивление, и все были уничтожены. Никто не сдавался в плен", - рассказал "Миссионер". Собеседник агентства отметил, что серьезные бои были и с украинской 24-й отдельной механизированной бригадой им. короля Даниила, которая держала оборону в районе Часова Яра под названием "Канал". Российским штурмовикам удалось выбить украинские силы с данного района и продвинуться дальше к городу, добавил он. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250802/vdv-2032978458.html
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донбасс, часов яр, артемовск (донецкая область), министерство обороны рф (минобороны рф)
Донбасс, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

Бойцы отряда "Русь" уничтожили колумбийских наемников в районе Часова Яра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили колумбийских наемников во время боев за лагерь "Дружба" в одном из районов Часова Яра, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда с позывным "Миссионер".
В пятницу Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе.
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"В лагере "Дружба" нами были замечены колумбийские наемники, что подтверждают документы и прочие личные вещи. Хочу отметить, что данные наемники вели ожесточенное сопротивление, и все были уничтожены. Никто не сдавался в плен", - рассказал "Миссионер".
Собеседник агентства отметил, что серьезные бои были и с украинской 24-й отдельной механизированной бригадой им. короля Даниила, которая держала оборону в районе Часова Яра под названием "Канал". Российским штурмовикам удалось выбить украинские силы с данного района и продвинуться дальше к городу, добавил он.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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ДонбассЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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