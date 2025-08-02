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СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 02.08.2025
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
Западные страны паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС России, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:02:00+03:00
2025-08-02T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
безопасность
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Западные страны паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС России, пишет издание Strategic Culture."НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает", — говорится в материале.По словам автора статьи, европейцы планировали разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения на Украине, но успехи России делают эту перспективу все более несбыточной.В субботу Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Александро-Калиново. За сутки ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада", более 410 человек — в зоне "Центра", до 205 — в зоне группировки "Восток", более 80 — в зоне действий "Днепра". Бойцы "Севера" уничтожили более 175 украинских военных, бойцы "Юга" — до 150.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032896193.html
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нато, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Безопасность
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России

Strategic Culture: НАТО паникует из-за продвижения ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Западные страны паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС России, пишет издание Strategic Culture.
"НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Почетный строитель: Трамп заслужил награду от Путина
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По словам автора статьи, европейцы планировали разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения на Украине, но успехи России делают эту перспективу все более несбыточной.
В субботу Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Александро-Калиново. За сутки ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада", более 410 человек — в зоне "Центра", до 205 — в зоне группировки "Восток", более 80 — в зоне действий "Днепра". Бойцы "Севера" уничтожили более 175 украинских военных, бойцы "Юга" — до 150.
Пример кадров силовой мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ миреБезопасность
 
 
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