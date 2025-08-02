https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 02.08.2025
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
Западные страны паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС России, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:02:00+03:00
2025-08-02T13:02:00+03:00
2025-08-02T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Западные страны паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС России, пишет издание Strategic Culture."НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает", — говорится в материале.По словам автора статьи, европейцы планировали разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения на Украине, но успехи России делают эту перспективу все более несбыточной.В субботу Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Александро-Калиново. За сутки ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада", более 410 человек — в зоне "Центра", до 205 — в зоне группировки "Восток", более 80 — в зоне действий "Днепра". Бойцы "Севера" уничтожили более 175 украинских военных, бойцы "Юга" — до 150.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032896193.html
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нато, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Безопасность
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
Strategic Culture: НАТО паникует из-за продвижения ВС России