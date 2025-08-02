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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Киев за минувшие сутки потерял более 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киев за минувшие сутки потерял более 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Лукьяновское, Павловка, Степногорск Запорожской области, Садовое, Антоновка и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял свыше 80 военнослужащих, автомобиль, два орудия полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, пять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, киев, запорожская область, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Запорожская область, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действия войск "Днепр"