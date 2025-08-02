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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 02.08.2025 (обновлено: 14:00 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/svo-2032976201.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за минувшие сутки более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:17:00+03:00
2025-08-02T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за минувшие сутки более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
красноармейск
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, красноармейск, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров, Красноармейск, США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли более 410 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за минувшие сутки более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДимитровКрасноармейскСШАБезопасность
 
 
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