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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за минувшие сутки более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:17:00+03:00

2025-08-02T12:17:00+03:00

2025-08-02T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

димитров

красноармейск

сша

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за минувшие сутки более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

сша

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, красноармейск, сша, безопасность