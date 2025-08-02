https://ria.ru/20250802/svo-2032976010.html

Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 02.08.2025

Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:17:00+03:00

2025-08-02T12:17:00+03:00

2025-08-02T12:20:00+03:00

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032628002.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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безопасность, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины