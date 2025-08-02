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Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 02.08.2025 (обновлено: 12:20 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/svo-2032976010.html
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 02.08.2025
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:17:00+03:00
2025-08-02T12:20:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: потери ВСУ в зоне действия "Запада" составили более 230 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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