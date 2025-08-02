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В Московском зоопарке хотят устроить свидание для панд Жуи и Диндин
В Московском зоопарке хотят устроить свидание для панд Жуи и Диндин - РИА Новости, 02.08.2025
В Московском зоопарке хотят устроить свидание для панд Жуи и Диндин
Свидание для больших панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка планируют устроить в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Свидание для больших панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка планируют устроить в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, это следует делать с большой осторожностью."У панд свои ритмы, и подбирать момент для встречи нужно очень точно. Мы уже консультируемся с китайскими специалистами. Возможно, в следующем году, если будут благоприятные условия, мы попробуем аккуратно устроить им свидание. Без спешки, с максимальным уважением к характеру каждого животного", — рассказала Акулова. В 2023 году Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей. В 2025 году зоопарк решил расселить их, так как Диндин начала проявлять первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора-двух лет.
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россия, светлана акулова
Хорошие новости, Россия, Светлана Акулова
В Московском зоопарке хотят устроить свидание для панд Жуи и Диндин
В Московском зоопарке в 2026 году хотят устроить свидание для панд Жуи и Диндин