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В Приморье восстановили электричество после аварии - РИА Новости, 02.08.2025
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13:09 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/svet-2032980778.html
В Приморье восстановили электричество после аварии
В Приморье восстановили электричество после аварии - РИА Новости, 02.08.2025
В Приморье восстановили электричество после аварии
Энергетики устранили аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысячи жителей Большого Камня в Приморье, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:09:00+03:00
2025-08-02T13:09:00+03:00
происшествия
большой камень
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысячи жителей Большого Камня в Приморье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В субботу надзорное ведомство информировало, что из-за аварии остались без света более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных и 108 частных домов в городе Большой Камень в Приморье, прокуратура контролирует ход аварийно-восстановительных работ. "Электричество восстановлено в 19.03 (12.03 мск)", - сообщил собеседник.
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происшествия, большой камень
Происшествия, Большой Камень
В Приморье восстановили электричество после аварии

В Приморье устранили аварию, которая оставила без света более 3,5 тысяч жителей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Линия электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысячи жителей Большого Камня в Приморье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В субботу надзорное ведомство информировало, что из-за аварии остались без света более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных и 108 частных домов в городе Большой Камень в Приморье, прокуратура контролирует ход аварийно-восстановительных работ.
"Электричество восстановлено в 19.03 (12.03 мск)", - сообщил собеседник.
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В Сумах сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры
1 августа, 18:02
 
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