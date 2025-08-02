https://ria.ru/20250802/svet-2032980778.html

В Приморье восстановили электричество после аварии

В Приморье восстановили электричество после аварии - РИА Новости, 02.08.2025

В Приморье восстановили электричество после аварии

Энергетики устранили аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысячи жителей Большого Камня в Приморье, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:09:00+03:00

2025-08-02T13:09:00+03:00

2025-08-02T13:09:00+03:00

происшествия

большой камень

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысячи жителей Большого Камня в Приморье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В субботу надзорное ведомство информировало, что из-за аварии остались без света более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных и 108 частных домов в городе Большой Камень в Приморье, прокуратура контролирует ход аварийно-восстановительных работ. "Электричество восстановлено в 19.03 (12.03 мск)", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20250801/sumy-2032892851.html

большой камень

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2025

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происшествия, большой камень