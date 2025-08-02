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Замглавы "Ельцин Центра" подаст в суд на "УРАЛLIVE" - РИА Новости, 02.08.2025
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14:52 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/sud-2032991332.html
Замглавы "Ельцин Центра" подаст в суд на "УРАЛLIVE"
Замглавы "Ельцин Центра" подаст в суд на "УРАЛLIVE" - РИА Новости, 02.08.2025
Замглавы "Ельцин Центра" подаст в суд на "УРАЛLIVE"
Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень, отвечающая за программную деятельность организации, подает в суд на Telegram-канал... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:52:00+03:00
2025-08-02T14:52:00+03:00
екатеринбург
россия
михаил делягин
константин чуйченко
владимир колокольцев
ельцин центр
госдума рф
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень, отвечающая за программную деятельность организации, подает в суд на Telegram-канал "УРАЛLIVE" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президентского центра Елена Володарская. "Людмила подает в российский суд. О том, какой будет определен судебный порядок, сообщим по ходу дела. Иск будет на "УРАЛLIVE", – рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что личный документ Телень - ее израильский паспорт был продемонстрирован в их Telegram-канале. В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Людмилы Телень есть израильское гражданство. В мае депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге и принять необходимые меры главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. В разговоре с РИА Новости Делягин отмечал, что получает жалобы на "Ельцин Центр" "и с фронта, и с тыла", и все это производит впечатление последовательной диверсионной деятельности в информационно-политической сфере. Также депутат выразил надежду на то, что ведомства, которым он направил обращения, рассмотрят кадровый состав руководства организации. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году
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екатеринбург, россия, михаил делягин, константин чуйченко, владимир колокольцев, ельцин центр, госдума рф, происшествия
Екатеринбург, Россия, Михаил Делягин, Константин Чуйченко, Владимир Колокольцев, Ельцин центр, Госдума РФ, Происшествия
Замглавы "Ельцин Центра" подаст в суд на "УРАЛLIVE"

Замглавы "Ельцин Центра" Телень подаст в суд на "УРАЛLIVE" из-за фото паспорта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень, отвечающая за программную деятельность организации, подает в суд на Telegram-канал "УРАЛLIVE" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президентского центра Елена Володарская.
"Людмила подает в российский суд. О том, какой будет определен судебный порядок, сообщим по ходу дела. Иск будет на "УРАЛLIVE", – рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что личный документ Телень - ее израильский паспорт был продемонстрирован в их Telegram-канале.
В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Людмилы Телень есть израильское гражданство.
В мае депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге и принять необходимые меры главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. В разговоре с РИА Новости Делягин отмечал, что получает жалобы на "Ельцин Центр" "и с фронта, и с тыла", и все это производит впечатление последовательной диверсионной деятельности в информационно-политической сфере. Также депутат выразил надежду на то, что ведомства, которым он направил обращения, рассмотрят кадровый состав руководства организации.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году
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ЕкатеринбургРоссияМихаил ДелягинКонстантин ЧуйченкоВладимир КолокольцевЕльцин центрГосдума РФПроисшествия
 
 
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