https://ria.ru/20250802/sud-2032982272.html

Женщина хочет получить наследство от мужчины спустя 50 лет

Женщина хочет получить наследство от мужчины спустя 50 лет - РИА Новости, 02.08.2025

Женщина хочет получить наследство от мужчины спустя 50 лет

Верховный суд РФ встал на сторону жительницы Новосибирска, пытавшейся получить завещанное ей наследство от мужчины, с которым она не общалась 50 лет, ранее... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:23:00+03:00

2025-08-02T13:23:00+03:00

2025-08-02T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ встал на сторону жительницы Новосибирска, пытавшейся получить завещанное ей наследство от мужчины, с которым она не общалась 50 лет, ранее женщине отказывали из-за истечения срока его принятия, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, женщина познакомилась с мужчиной в студенческие годы на курорте, после непродолжительного общения их контакты прекратились из-за вмешательства его матери, больше молодые люди не виделись и не общались. Женщина не знала, что является наследницей по завещанию, так как не поддерживала с мужчиной никаких контактов 50 лет. Согласно завещанию, ей полагалась квартира, земельный участок, садовый дом и денежные средства на счетах. Женщина обратилась в суд с иском к Департаменту городского имущества (ДГИ) города Москвы о восстановлении срока для принятия наследства после смерти ее знакомого, объясняя свои требования тем, что она получила письмо от нотариуса об открытии наследственного дела к имуществу умершего, который при жизни составил завещание в ее пользу. Однако нотариус отказал истцу в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с истечением срока для его принятия. ДГИ обратился со встречным иском к женщине о признании за ним права собственности. Исковые требования были удовлетворены. При этом Верховный суд РФ согласился с тем, что женщина не знала об открытии наследства по объективным, независящим от неё обстоятельствам, что ранее судами не было принято во внимание. Таким образом, Верховный суд определил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html

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