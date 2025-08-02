https://ria.ru/20250802/strelba-2032942095.html
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу - РИА Новости, 02.08.2025
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу
Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:16:00+03:00
2025-08-02T05:16:00+03:00
2025-08-02T05:16:00+03:00
в мире
аризона
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию военного объекта, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление ВВС США. "Служба безопасности на военно-воздушной базе Девис-Монтен в пятницу застрелила человека, который пытался нелегально попасть на базу... Гражданский не остановился и не прошел идентификацию у главных ворот... Он ехал хаотично, врезался в установленное для транспорта заграждение и сдал назад... Сотрудник службы безопасности застрелил подозреваемого", - говорится в публикации со ссылкой на заявление ВВС. На базе заявили, что сожалеют о гибели гражданского лица, однако все действия были выполнены в рамках инструкций.
https://ria.ru/20250802/strelba-2032932712.html
аризона
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, сша
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу Девис-Монтен