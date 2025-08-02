https://ria.ru/20250802/strelba-2032942095.html

В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу

В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу - РИА Новости, 02.08.2025

В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу

Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:16:00+03:00

2025-08-02T05:16:00+03:00

2025-08-02T05:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию военного объекта, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление ВВС США. "Служба безопасности на военно-воздушной базе Девис-Монтен в пятницу застрелила человека, который пытался нелегально попасть на базу... Гражданский не остановился и не прошел идентификацию у главных ворот... Он ехал хаотично, врезался в установленное для транспорта заграждение и сдал назад... Сотрудник службы безопасности застрелил подозреваемого", - говорится в публикации со ссылкой на заявление ВВС. На базе заявили, что сожалеют о гибели гражданского лица, однако все действия были выполнены в рамках инструкций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аризона, сша