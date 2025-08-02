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В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу - РИА Новости, 02.08.2025
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05:16 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/strelba-2032942095.html
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу - РИА Новости, 02.08.2025
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу
Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:16:00+03:00
2025-08-02T05:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию военного объекта, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление ВВС США. "Служба безопасности на военно-воздушной базе Девис-Монтен в пятницу застрелила человека, который пытался нелегально попасть на базу... Гражданский не остановился и не прошел идентификацию у главных ворот... Он ехал хаотично, врезался в установленное для транспорта заграждение и сдал назад... Сотрудник службы безопасности застрелил подозреваемого", - говорится в публикации со ссылкой на заявление ВВС. На базе заявили, что сожалеют о гибели гражданского лица, однако все действия были выполнены в рамках инструкций.
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в мире, аризона, сша
В мире, Аризона, США
В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу

В США застрелили водителя, который пытался заехать на военную базу Девис-Монтен

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности военно-воздушной базы Девис-Монтен в американском штате Аризона застрелила водителя автомобиля, который пытался заехать на территорию военного объекта, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление ВВС США.
"Служба безопасности на военно-воздушной базе Девис-Монтен в пятницу застрелила человека, который пытался нелегально попасть на базу... Гражданский не остановился и не прошел идентификацию у главных ворот... Он ехал хаотично, врезался в установленное для транспорта заграждение и сдал назад... Сотрудник службы безопасности застрелил подозреваемого", - говорится в публикации со ссылкой на заявление ВВС.
На базе заявили, что сожалеют о гибели гражданского лица, однако все действия были выполнены в рамках инструкций.
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