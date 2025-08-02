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Слуцкий прокомментировал возможное введение санкций США против КНР и Индии

Слуцкий прокомментировал возможное введение санкций США против КНР и Индии - РИА Новости, 02.08.2025

Слуцкий прокомментировал возможное введение санкций США против КНР и Индии

Стремление евроатлантистов за счет введения вторичных санкций и тарифов превратить Китай и Индию в "рычаг давления" на Россию обречено на провал, заявил глава... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:03:00+03:00

2025-08-02T23:03:00+03:00

2025-08-02T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стремление евроатлантистов за счет введения вторичных санкций и тарифов превратить Китай и Индию в "рычаг давления" на Россию обречено на провал, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. "США рискуют проиграть в политическом "армрестлинге" с Китаем и Индией при возможном введении вторичных антироссийских санкций", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат считает, что ни Китай, ни Индия не хотят платить "дань" претендентам на гегемонию. "Стремление евроатлантистов за счет введения вторичных санкций и тарифов превратить Пекин и Нью-Дели в "рычаг давления" на Москву обречено на провал. Глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства. Это был бы нонсенс", - добавил парламентарий. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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в мире, китай, индия, россия, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф