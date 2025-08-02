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Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ

Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ - РИА Новости, 02.08.2025

Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ

Пентагон охвачен внутренними распрями из-за ошибок его главы Пита Хегсета, который, по мнению некоторых чиновников, возможно, не справляется со своими... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:07:00+03:00

2025-08-02T18:07:00+03:00

2025-08-02T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пентагон охвачен внутренними распрями из-за ошибок его главы Пита Хегсета, который, по мнению некоторых чиновников, возможно, не справляется со своими обязанностями по причине неопытности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних чиновников. "Череда оплошностей министра обороны Пита Хегсета привела к внутренним распрям в Пентагоне и вызвала беспокойство среди некоторых республиканцев на Капитолийском холме относительно того, может ли он управлять министерством. Корень проблем заключается в отсутствии у Хегсета административного опыта в управлении такой масштабной организацией, как Пентагон", - пишет издание. Газета сообщает, что в Белом доме были недовольны тем, что Хегсет отказался уволить главу своего аппарата, невзирая на сомнения чиновников в компетенции подчиненного. Кроме того, по мнению некоторых официальных лиц, в том, что президент США Дональд Трамп был не проинформирован о приостановке поставок вооружения Украине, виновна некачественная работа сотрудников Пентагона. "Хегсет конфликтует с высшими офицерскими чинами и уволил троих высокопоставленных помощников, которые имели хорошую связь с Белым домом", - напоминает Wall Street Journal. Газета также сообщает, что за время скандалов с утечками шеф Пентагона стал все меньше и меньше доверять военной верхушке ведомства, возлагая вину за утечки на нее. В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

https://ria.ru/20250710/kiev-2028289853.html

https://ria.ru/20250721/khegset-2030414511.html

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в мире, сша, йемен, украина, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, politico, ансар алла