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Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ - РИА Новости, 02.08.2025
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18:07 02.08.2025 (обновлено: 18:08 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ssha-2033014707.html
Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ
Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ - РИА Новости, 02.08.2025
Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ
Пентагон охвачен внутренними распрями из-за ошибок его главы Пита Хегсета, который, по мнению некоторых чиновников, возможно, не справляется со своими... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:07:00+03:00
2025-08-02T18:08:00+03:00
в мире
сша
йемен
украина
пит хегсет
дональд трамп
майк уолтц
министерство обороны сша
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пентагон охвачен внутренними распрями из-за ошибок его главы Пита Хегсета, который, по мнению некоторых чиновников, возможно, не справляется со своими обязанностями по причине неопытности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних чиновников. "Череда оплошностей министра обороны Пита Хегсета привела к внутренним распрям в Пентагоне и вызвала беспокойство среди некоторых республиканцев на Капитолийском холме относительно того, может ли он управлять министерством. Корень проблем заключается в отсутствии у Хегсета административного опыта в управлении такой масштабной организацией, как Пентагон", - пишет издание. Газета сообщает, что в Белом доме были недовольны тем, что Хегсет отказался уволить главу своего аппарата, невзирая на сомнения чиновников в компетенции подчиненного. Кроме того, по мнению некоторых официальных лиц, в том, что президент США Дональд Трамп был не проинформирован о приостановке поставок вооружения Украине, виновна некачественная работа сотрудников Пентагона. "Хегсет конфликтует с высшими офицерскими чинами и уволил троих высокопоставленных помощников, которые имели хорошую связь с Белым домом", - напоминает Wall Street Journal. Газета также сообщает, что за время скандалов с утечками шеф Пентагона стал все меньше и меньше доверять военной верхушке ведомства, возлагая вину за утечки на нее. В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250710/kiev-2028289853.html
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в мире, сша, йемен, украина, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, politico, ансар алла
В мире, США, Йемен, Украина, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Politico, Ансар Алла
Пентагон охвачен внутренними распрями, пишет WSJ

WSJ: из-за ошибок Хегсета Пентагон охватили внутренние распри

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Вирджиния в США
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пентагон охвачен внутренними распрями из-за ошибок его главы Пита Хегсета, который, по мнению некоторых чиновников, возможно, не справляется со своими обязанностями по причине неопытности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.
"Череда оплошностей министра обороны Пита Хегсета привела к внутренним распрям в Пентагоне и вызвала беспокойство среди некоторых республиканцев на Капитолийском холме относительно того, может ли он управлять министерством. Корень проблем заключается в отсутствии у Хегсета административного опыта в управлении такой масштабной организацией, как Пентагон", - пишет издание.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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10 июля, 10:08
Газета сообщает, что в Белом доме были недовольны тем, что Хегсет отказался уволить главу своего аппарата, невзирая на сомнения чиновников в компетенции подчиненного. Кроме того, по мнению некоторых официальных лиц, в том, что президент США Дональд Трамп был не проинформирован о приостановке поставок вооружения Украине, виновна некачественная работа сотрудников Пентагона.
"Хегсет конфликтует с высшими офицерскими чинами и уволил троих высокопоставленных помощников, которые имели хорошую связь с Белым домом", - напоминает Wall Street Journal.
Газета также сообщает, что за время скандалов с утечками шеф Пентагона стал все меньше и меньше доверять военной верхушке ведомства, возлагая вину за утечки на нее.
В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине
21 июля, 14:45
 
В миреСШАЙеменУкраинаПит ХегсетДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШАPoliticoАнсар Алла
 
 
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