Рейтинг@Mail.ru
ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ssha-2032934105.html
ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении
ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении - РИА Новости, 02.08.2025
ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении
Представители Демократической Республики Конго и Руанды встретились в США для реализации мирного соглашения между странами, страны парафировали (предварительно... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:58:00+03:00
2025-08-02T01:58:00+03:00
в мире
руанда
сша
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представители Демократической Республики Конго и Руанды встретились в США для реализации мирного соглашения между странами, страны парафировали (предварительно подписали) текст рамочных принципов региональной экономической интеграции, говорится на сайте государственного департамента США. В июле агентство Рейтер передавало, что Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта. Агентство Ассошиэйтед Пресс позднее уточнило со ссылкой на текст декларации, что окончательное мирное соглашение между ДРК и движением М23 будет подписано 18 августа, оно будет соответствовать подписанному в июне соглашению между властями Руанды и ДРК. "В поддержку реализации мирного соглашения между ДР Конго и Республикой Руанда,... Соединенные Штаты провели две серии встреч с 30 июля по 1 августа 2025 года, посвященных реализации аспектов безопасности соглашения и созданию рамок для возможностей регионального экономического роста, которые в совокупности имеют решающее значение для достижения долгосрочной стабильности и прочного мира в районе Великих озер (Африканских - ред.)", - говорится в заявлении на сайте госдепа США. Как сообщается на сайте ведомства, 31 июля представители ДР Конго и Руанды провели первую встречу совместного наблюдательного комитета для поддержки мирного соглашения. По словам госдепа, комитет представляет собой "платформу для внедрения мирного соглашения и разрешения несогласий". Во время встречи 1 августа представители обоих государств при поддержке США парафировали текст рамочных принципов по региональной экономической интеграции. Как отмечает госдеп, это было одни из требований мирного соглашения между ДР Конго и Руандой. Позднее госдеп также опубликовал на своем сайте рамочные принципы стран. В частности, ДР Конго и Руанда обещали сотрудничать при развитии инфраструктуры и обеспечении минералами международные рынки. Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250719/deklaratsiya-2030138815.html
https://ria.ru/20250525/drk-2018939490.html
руанда
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, руанда, сша, россия, василий небензя, оон
В мире, Руанда, США, Россия, Василий Небензя, ООН
ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении

Госдеп: представители ДР Конго и Руанды парафировали текст мирного соглашения

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представители Демократической Республики Конго и Руанды встретились в США для реализации мирного соглашения между странами, страны парафировали (предварительно подписали) текст рамочных принципов региональной экономической интеграции, говорится на сайте государственного департамента США.
В июле агентство Рейтер передавало, что Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта. Агентство Ассошиэйтед Пресс позднее уточнило со ссылкой на текст декларации, что окончательное мирное соглашение между ДРК и движением М23 будет подписано 18 августа, оно будет соответствовать подписанному в июне соглашению между властями Руанды и ДРК.
Повстанцы M23 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Африканский союз назвал важным рубежом мирную декларацию ДР Конго и M23
19 июля, 13:12
"В поддержку реализации мирного соглашения между ДР Конго и Республикой Руанда,... Соединенные Штаты провели две серии встреч с 30 июля по 1 августа 2025 года, посвященных реализации аспектов безопасности соглашения и созданию рамок для возможностей регионального экономического роста, которые в совокупности имеют решающее значение для достижения долгосрочной стабильности и прочного мира в районе Великих озер (Африканских - ред.)", - говорится в заявлении на сайте госдепа США.
Как сообщается на сайте ведомства, 31 июля представители ДР Конго и Руанды провели первую встречу совместного наблюдательного комитета для поддержки мирного соглашения. По словам госдепа, комитет представляет собой "платформу для внедрения мирного соглашения и разрешения несогласий". Во время встречи 1 августа представители обоих государств при поддержке США парафировали текст рамочных принципов по региональной экономической интеграции. Как отмечает госдеп, это было одни из требований мирного соглашения между ДР Конго и Руандой.
Позднее госдеп также опубликовал на своем сайте рамочные принципы стран. В частности, ДР Конго и Руанда обещали сотрудничать при развитии инфраструктуры и обеспечении минералами международные рынки.
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Добыча рудных полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ
25 мая, 08:45
 
В миреРуандаСШАРоссияВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала