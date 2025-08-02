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ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении

ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении - РИА Новости, 02.08.2025

ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении

Представители Демократической Республики Конго и Руанды встретились в США для реализации мирного соглашения между странами, страны парафировали (предварительно... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:58:00+03:00

2025-08-02T01:58:00+03:00

2025-08-02T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представители Демократической Республики Конго и Руанды встретились в США для реализации мирного соглашения между странами, страны парафировали (предварительно подписали) текст рамочных принципов региональной экономической интеграции, говорится на сайте государственного департамента США. В июле агентство Рейтер передавало, что Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта. Агентство Ассошиэйтед Пресс позднее уточнило со ссылкой на текст декларации, что окончательное мирное соглашение между ДРК и движением М23 будет подписано 18 августа, оно будет соответствовать подписанному в июне соглашению между властями Руанды и ДРК. "В поддержку реализации мирного соглашения между ДР Конго и Республикой Руанда,... Соединенные Штаты провели две серии встреч с 30 июля по 1 августа 2025 года, посвященных реализации аспектов безопасности соглашения и созданию рамок для возможностей регионального экономического роста, которые в совокупности имеют решающее значение для достижения долгосрочной стабильности и прочного мира в районе Великих озер (Африканских - ред.)", - говорится в заявлении на сайте госдепа США. Как сообщается на сайте ведомства, 31 июля представители ДР Конго и Руанды провели первую встречу совместного наблюдательного комитета для поддержки мирного соглашения. По словам госдепа, комитет представляет собой "платформу для внедрения мирного соглашения и разрешения несогласий". Во время встречи 1 августа представители обоих государств при поддержке США парафировали текст рамочных принципов по региональной экономической интеграции. Как отмечает госдеп, это было одни из требований мирного соглашения между ДР Конго и Руандой. Позднее госдеп также опубликовал на своем сайте рамочные принципы стран. В частности, ДР Конго и Руанда обещали сотрудничать при развитии инфраструктуры и обеспечении минералами международные рынки. Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250719/deklaratsiya-2030138815.html

https://ria.ru/20250525/drk-2018939490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руанда, сша, россия, василий небензя, оон