https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033031780.html

Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне

Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне - РИА Новости, 02.08.2025

Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне

Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:13:00+03:00

2025-08-02T21:13:00+03:00

2025-08-02T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба – ред.) удар по мосту на остров Корабельный", - сказал Сальдо. По его словам, в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена. "Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна", - сказал губернатор. Остров Корабельный или Карантинный остров – микрорайон Херсона, расположенный в низовьях Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (река), херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины