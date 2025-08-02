Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033031780.html
Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне
Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне - РИА Новости, 02.08.2025
Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне
Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:13:00+03:00
2025-08-02T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсон
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба – ред.) удар по мосту на остров Корабельный", - сказал Сальдо. По его словам, в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена. "Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна", - сказал губернатор. Остров Корабельный или Карантинный остров – микрорайон Херсона, расположенный в низовьях Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (река), херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне

Сальдо: ВС России нанесли авиаудар по мосту, соединяющему Херсон и Корабельный

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба – ред.) удар по мосту на остров Корабельный", - сказал Сальдо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу
1 августа, 08:00
По его словам, в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена.
«
"Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна", - сказал губернатор.
Остров Корабельный или Карантинный остров – микрорайон Херсона, расположенный в низовьях Днепра.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (река)ХерсонХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала