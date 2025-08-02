Российские военные нанесли авиаудар по мосту в Херсоне
Сальдо: ВС России нанесли авиаудар по мосту, соединяющему Херсон и Корабельный
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба – ред.) удар по мосту на остров Корабельный", - сказал Сальдо.
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По его словам, в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена.
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"Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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