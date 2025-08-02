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Спецоперация, 2 августа: российские военные освободили Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033017684.html
Спецоперация, 2 августа: российские военные освободили Александро-Калиново
Спецоперация, 2 августа: российские военные освободили Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025
Спецоперация, 2 августа: российские военные освободили Александро-Калиново
Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:47:00+03:00
2025-08-02T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
андрей белоусов
михаил теплинский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_bafdc9be11d20c0d352f117efb61b42d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Как рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор", ВСУ оборудовали у этого населенного пункта ров с колючей проволокой, но российские бойцы всё равно нашли лазейку. По словам "Ротора", российские бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, в результате чего им пришлось вести не только контрбатарейную борьбу, но и даже "контрвоздушную". Также украинские боевики круглосуточно пытались минировать с воздуха. Из сводки следует, что всего ВСУ за сутки в зоне ответственности "Южной" и других российских группировок потеряли более 1250 военнослужащих. Кроме того украинские войска лишились танка, 10 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий и 15 станций радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, 15 складов боеприпасов и материальных средств. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу и 338 украинских беспилотников самолетного типа. Герои-десантникиМинистр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в субботу в МО РФ. Кроме того, Белоусов поздравил военнослужащих Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По словам Белоусова, за время спецоперации Героями России стали 99 десантников. Как отметил в своём поздравлении командующий ВДВ Михаил Теплинский, сейчас войска ведут тяжелейшие бои на сумском направлении и наступают на запорожском. За время СВО, по его словам, соединения ВДВ принимали участие в ожесточенных боях на наиболее важных направлениях, в частности, на Николаево-Криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, при уничтожении морпехов ВСУ в Крынках и при разгроме противника в Курской области. Там противник понес наиболее чувствительные потери, отметил Теплинский. Сгорел домМэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинский беспилотник-камикадзе в 03.42 мск совершил атаку на Донецк. Как сообщил корреспондент РИА Новости, после ночной атаки сгорел частный дом в Киевском районе Донецка. Путин знает, как обходить санкцииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент РФ Владимир Путин знает, как их обходить. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться. В США заявили о необходимости закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией, которая является сырьевой супердержавой, в области добычи редкоземельных минералов. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт. Сюжет почтовой маркиРуководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское общество не решит, чего оно хочет и что для этого нужно сделать. Буданов* рассказал, что коллекционирует марки, и многих стран, где были напечатаны образцы из его коллекции, уже не существует. По его словам, если украинское общество не решит, куда "должно двигаться", то может "просто стать сюжетом очередной марки". Украинских женщин-медиков, не явившихся в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет, будут объявлять в розыск как уклонистов, заявила юрист Екатерина Анищенко. Воздушная тревога в субботу была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, и в Черниговской области на севере Украины. В ночь на субботу украинские СМИ сообщили, что женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители территориального центра комплектования (ТЦК) привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Позднее сообщалось, что там вспыхнул протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов. Винницкий областной военкомат признал столкновения с гражданскими. По данным его пресс-службы, там якобы должен был пройти их медосмотр.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html
https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Кот" о спасении российского бойца при освобождении Александро-Калиново в ДНР
Раненного российского бойца спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Кот"
2025-08-02T18:47
true
PT1M13S
Вручение "Золотых Звезд" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации
Белоусов вручил "Золотые Звезды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны России
2025-08-02T18:47
true
PT1M26S
"Ротер" об иностранных наемниках, оборонявших село Александро-Калиново в ДНР
Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники. Этой информацией поделился с РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ротер". Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь
2025-08-02T18:47
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PT1M21S
"Ротер" о том, как российские бойцы застали ВСУ врасплох
Российские бойцы застали ВСУ врасплох при освобождении Александро-Калиново в ДНР, войдя в населенный пункт с севера. Об этом рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ротер".
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россия, донецкая народная республика, украина, андрей белоусов, михаил теплинский, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Спецоперация, 2 августа: российские военные освободили Александро-Калиново

© РИА Новости / Евгений БиятовБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Как рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор", ВСУ оборудовали у этого населенного пункта ров с колючей проволокой, но российские бойцы всё равно нашли лазейку.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Александро-Калиново в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Александро-Калиново в ДНР
По словам "Ротора", российские бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, в результате чего им пришлось вести не только контрбатарейную борьбу, но и даже "контрвоздушную". Также украинские боевики круглосуточно пытались минировать с воздуха.
Из сводки следует, что всего ВСУ за сутки в зоне ответственности "Южной" и других российских группировок потеряли более 1250 военнослужащих.
Кроме того украинские войска лишились танка, 10 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий и 15 станций радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу и 338 украинских беспилотников самолетного типа.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине
Вчера, 15:26

Герои-десантники

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в субботу в МО РФ.
Кроме того, Белоусов поздравил военнослужащих Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По словам Белоусова, за время спецоперации Героями России стали 99 десантников.
Как отметил в своём поздравлении командующий ВДВ Михаил Теплинский, сейчас войска ведут тяжелейшие бои на сумском направлении и наступают на запорожском. За время СВО, по его словам, соединения ВДВ принимали участие в ожесточенных боях на наиболее важных направлениях, в частности, на Николаево-Криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, при уничтожении морпехов ВСУ в Крынках и при разгроме противника в Курской области. Там противник понес наиболее чувствительные потери, отметил Теплинский.

Сгорел дом

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинский беспилотник-камикадзе в 03.42 мск совершил атаку на Донецк. Как сообщил корреспондент РИА Новости, после ночной атаки сгорел частный дом в Киевском районе Донецка.

Путин знает, как обходить санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент РФ Владимир Путин знает, как их обходить.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться.
В США заявили о необходимости закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией, которая является сырьевой супердержавой, в области добычи редкоземельных минералов. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
Вчера, 13:02

Сюжет почтовой марки

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское общество не решит, чего оно хочет и что для этого нужно сделать.
Буданов* рассказал, что коллекционирует марки, и многих стран, где были напечатаны образцы из его коллекции, уже не существует. По его словам, если украинское общество не решит, куда "должно двигаться", то может "просто стать сюжетом очередной марки".
Украинских женщин-медиков, не явившихся в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет, будут объявлять в розыск как уклонистов, заявила юрист Екатерина Анищенко.
Воздушная тревога в субботу была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, и в Черниговской области на севере Украины.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщили, что женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители территориального центра комплектования (ТЦК) привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Позднее сообщалось, что там вспыхнул протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов.
Винницкий областной военкомат признал столкновения с гражданскими. По данным его пресс-службы, там якобы должен был пройти их медосмотр.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАндрей БелоусовМихаил ТеплинскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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