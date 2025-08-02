https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2032943033.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:24:00+03:00

2025-08-02T05:24:00+03:00

2025-08-02T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

россия

красноармейск

донецк

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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, говорится в сообщении Минобороны России."Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт украинских националистов на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.После получения координат цели российские бойцы выдвинулись на подготовленную огневую позицию и нанесли залповый удар дальностью более 15 километров, уточнили в министерстве.В понедельник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные "зацепились" в Красноармейске и концентрируют там силы для расширения наступления. Этот населенный пункт — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, красноармейск, донецк