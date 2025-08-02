https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2032943033.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:24:00+03:00
2025-08-02T05:24:00+03:00
2025-08-02T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, говорится в сообщении Минобороны России."Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт украинских националистов на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.После получения координат цели российские бойцы выдвинулись на подготовленную огневую позицию и нанесли залповый удар дальностью более 15 километров, уточнили в министерстве.В понедельник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные "зацепились" в Красноармейске и концентрируют там силы для расширения наступления. Этот населенный пункт — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, красноармейск, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Донецк
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении