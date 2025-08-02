https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2032938075.html
Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ
Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025
Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ
Инженеры ВС России модернизировали дроны для успешного минирования тыловых путей снабжения ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:08:00+03:00
2025-08-02T03:08:00+03:00
2025-08-02T03:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Инженеры ВС России модернизировали дроны для успешного минирования тыловых путей снабжения ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Наши инженеры усовершенствовали FPV дроны. Мы начали заниматься минированием дороги (противника - ред.)... Чтобы туда не было подвоза продовольствия, не было подвоза БК (боекомплекта – ред.), начали минировать дорогу, как самодельными минами, так и производственными… Результат был", - сказал боец. По его словам, подобная практика стала применяться на дорогах из населенного пункта Мирнограда (Димитров) и Экономического, где чаще всего передвигаются пикапы ВСУ. После подрыва личный состав украинской армии прячется и убегает. "А там уже другие расчеты (БПЛА – ред.) взлетают и уничтожают цель (технику и личный состав ВСУ – ред.) полностью. Минирование тылов помогает продвижению наших штурмовиков", - подытожил "Крис". Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ
Инженеры ВС России улучшили дроны для минирования тыловых путей снабжения ВСУ
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Инженеры ВС России модернизировали дроны для успешного минирования тыловых путей снабжения ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис".
"Наши инженеры усовершенствовали FPV дроны. Мы начали заниматься минированием дороги (противника - ред.)... Чтобы туда не было подвоза продовольствия, не было подвоза БК (боекомплекта – ред.), начали минировать дорогу, как самодельными минами, так и производственными… Результат был", - сказал боец.
По его словам, подобная практика стала применяться на дорогах из населенного пункта Мирнограда (Димитров) и Экономического, где чаще всего передвигаются пикапы ВСУ
. После подрыва личный состав украинской армии прячется и убегает.
"А там уже другие расчеты (БПЛА – ред.) взлетают и уничтожают цель (технику и личный состав ВСУ – ред.) полностью. Минирование тылов помогает продвижению наших штурмовиков", - подытожил "Крис".
Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко
51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики
.
Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".