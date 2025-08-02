https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2032938075.html

Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ

Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025

Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ

Инженеры ВС России модернизировали дроны для успешного минирования тыловых путей снабжения ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:08:00+03:00

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2025-08-02T03:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

александр захарченко

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Инженеры ВС России модернизировали дроны для успешного минирования тыловых путей снабжения ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Наши инженеры усовершенствовали FPV дроны. Мы начали заниматься минированием дороги (противника - ред.)... Чтобы туда не было подвоза продовольствия, не было подвоза БК (боекомплекта – ред.), начали минировать дорогу, как самодельными минами, так и производственными… Результат был", - сказал боец. По его словам, подобная практика стала применяться на дорогах из населенного пункта Мирнограда (Димитров) и Экономического, где чаще всего передвигаются пикапы ВСУ. После подрыва личный состав украинской армии прячется и убегает. "А там уже другие расчеты (БПЛА – ред.) взлетают и уничтожают цель (технику и личный состав ВСУ – ред.) полностью. Минирование тылов помогает продвижению наших штурмовиков", - подытожил "Крис". Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины, безопасность