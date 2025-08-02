https://ria.ru/20250802/sochi-2033038695.html

На Сочи надвигается шторм

На Сочи надвигается шторм - РИА Новости, 02.08.2025

На Сочи надвигается шторм

Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:48:00+03:00

2025-08-02T22:48:00+03:00

2025-08-02T22:48:00+03:00

сочи

погода

федеральная территория "сириус"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936042018_0:183:3067:1908_1920x0_80_0_0_1b5010dd723d1165d36ef9a396e1e6b2.jpg

СОЧИ, 2 авг - РИА Новости. Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди, ливни с грозой, возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду, сообщает городская администрация. "По сообщению метеорологов, с ночи 3 августа и до конца суток, а также ночью и утром 4 августа 2025 года на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, местами сильные. Возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.Подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок возможны в результате ухудшения погодных условий. В акватории моря существует опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое. В связи с ухудшением погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности, оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. Власти Сочи призывают жителей и гостей курорта соблюдать осторожность, воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, а также рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

https://ria.ru/20240827/khosta-1968658545.html

сочи

федеральная территория "сириус"

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, погода, федеральная территория "сириус"