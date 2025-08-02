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На Сочи надвигается шторм - РИА Новости, 02.08.2025
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22:48 02.08.2025
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На Сочи надвигается шторм
На Сочи надвигается шторм - РИА Новости, 02.08.2025
На Сочи надвигается шторм
Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:48:00+03:00
2025-08-02T22:48:00+03:00
сочи
погода
федеральная территория "сириус"
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СОЧИ, 2 авг - РИА Новости. Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди, ливни с грозой, возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду, сообщает городская администрация. &quot;По сообщению метеорологов, с ночи 3 августа и до конца суток, а также ночью и утром 4 августа 2025 года на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, местами сильные. Возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду&quot;, - говорится в сообщении.Подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок возможны в результате ухудшения погодных условий. В акватории моря существует опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое. В связи с ухудшением погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности, оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. Власти Сочи призывают жителей и гостей курорта соблюдать осторожность, воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, а также рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
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сочи
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сочи, погода, федеральная территория "сириус"
Сочи, Погода, Федеральная территория "Сириус"
На Сочи надвигается шторм

Ливни, грозы и подъем воды в реках прогнозируют в Сочи и Сириусе 3 и 4 августа

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 2 авг - РИА Новости. Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди, ливни с грозой, возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду, сообщает городская администрация.
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"По сообщению метеорологов, с ночи 3 августа и до конца суток, а также ночью и утром 4 августа 2025 года на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, местами сильные. Возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок возможны в результате ухудшения погодных условий. В акватории моря существует опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое.
В связи с ухудшением погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности, оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. Власти Сочи призывают жителей и гостей курорта соблюдать осторожность, воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, а также рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
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СочиПогодаФедеральная территория "Сириус"
 
 
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