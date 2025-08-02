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Женщина умерла после того, как ее облизала собака
Женщина умерла после того, как ее облизала собака - РИА Новости, 02.08.2025
Женщина умерла после того, как ее облизала собака
Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:03:00+03:00
2025-08-02T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror. "Джун Бакстер порезала ногу. <...> После чего ее внучка Кейтлан Аллин, которая ухаживает за ней, приехала с собакой. <...> На следующий день Джун сообщила внучке, что ей стало плохо, ее доставили в больницу. <...> Несмотря на все усилия медиков, Джун скончалась от септического шока", — говорится в материале. Отмечается, что анализ выявил в ране на ноге 83-летней погибшей бактерию, которая обычно встречается в пасти животных. Помимо этого, дочь Джун заявила в суде, что ее мать страдала из-за сепсиса (опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерной реакцией организма на инфекцию, приводящей к повреждению собственных органов и тканей).По версии медиков, причиной смерти пенсионерки стал септический шок, вызванный воспалением левой ноги из-за слюны домашней собаки.
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в мире, общество, домашние животные
В мире, Общество, домашние животные
Женщина умерла после того, как ее облизала собака
Женщина умерла после того, как собака облизала ее рану
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror
.
"Джун Бакстер порезала ногу. <...> После чего ее внучка Кейтлан Аллин, которая ухаживает за ней, приехала с собакой. <...> На следующий день Джун сообщила внучке, что ей стало плохо, ее доставили в больницу. <...> Несмотря на все усилия медиков, Джун скончалась от септического шока", — говорится в материале.
Отмечается, что анализ выявил в ране на ноге 83-летней погибшей бактерию, которая обычно встречается в пасти животных. Помимо этого, дочь Джун заявила в суде, что ее мать страдала из-за сепсиса (опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерной реакцией организма на инфекцию, приводящей к повреждению собственных органов и тканей).
По версии медиков, причиной смерти пенсионерки стал септический шок, вызванный воспалением левой ноги из-за слюны домашней собаки.