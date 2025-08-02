https://ria.ru/20250802/sobaka-2032963835.html

Женщина умерла после того, как ее облизала собака

Женщина умерла после того, как ее облизала собака - РИА Новости, 02.08.2025

Женщина умерла после того, как ее облизала собака

Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:03:00+03:00

2025-08-02T10:03:00+03:00

2025-08-02T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror. "Джун Бакстер порезала ногу. <...> После чего ее внучка Кейтлан Аллин, которая ухаживает за ней, приехала с собакой. <...> На следующий день Джун сообщила внучке, что ей стало плохо, ее доставили в больницу. <...> Несмотря на все усилия медиков, Джун скончалась от септического шока", — говорится в материале. Отмечается, что анализ выявил в ране на ноге 83-летней погибшей бактерию, которая обычно встречается в пасти животных. Помимо этого, дочь Джун заявила в суде, что ее мать страдала из-за сепсиса (опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерной реакцией организма на инфекцию, приводящей к повреждению собственных органов и тканей).По версии медиков, причиной смерти пенсионерки стал септический шок, вызванный воспалением левой ноги из-за слюны домашней собаки.

https://ria.ru/20250802/telefony-2032944391.html

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в мире, общество, домашние животные