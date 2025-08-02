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В США назвали вероятного виновника стрельбы в баре Монтаны

В США назвали вероятного виновника стрельбы в баре Монтаны - РИА Новости, 02.08.2025

В США назвали вероятного виновника стрельбы в баре Монтаны

Стрельбу в баре города Анаконда в американском штате Монтана, приведшую к гибели четырех человек, вероятно, устроил бывший военный с проблемами психики,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:49:00+03:00

2025-08-02T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стрельбу в баре города Анаконда в американском штате Монтана, приведшую к гибели четырех человек, вероятно, устроил бывший военный с проблемами психики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. Ранее телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей сообщил, что в результате произошедшей стрельбы погибли четыре человека. "Правоохранители разыскивают подозреваемого, которого его племянница описала как бывшего американского солдата, испытывавшего трудности с получением (медицинской - ред.) помощи в связи с проблемами психического здоровья", - говорится в публикации. По словам племянницы подозреваемого, Клэр Бойл, она и другие родственники подозреваемого неоднократно пытались помочь Брауну, который "годами" испытывал психические проблемы. "Мы говорим не о человеке, сошедшем с ума под алкоголем или наркотиками. Это больной человек, который порой не понимает, кто он, а зачастую где он находится и когда", - прокомментировала Бойл состояния Брауна агентству. Со ссылкой на дорожный патруль Монтаны агентство предупреждает, что скрывающийся от преследования подозреваемый, 45-летний Майкл Пол Браун, вероятно, вооружен. Отмечается, спецназом был обыскан дом Брауна, находившийся по соседству от бара, в котором произошла стрельба. Также известно, что последний раз Брауна видели к западу от Анаконды в жилом районе Стамп-Таун. Подполковник армии США Рут Кастро заявила агентству, что Браун служил в сухопутных войсках с 2001 по 2005 год и около года службы провел в Ираке, после чего с 2006 по 2009 год служил в нацгвардии Монтаны, уйдя в отставку в звании сержанта.

https://ria.ru/20250802/strelba-2032932712.html

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