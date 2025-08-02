Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/slutskij-2032932221.html
Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности
Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности - РИА Новости, 02.08.2025
Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для руководства школ... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:17:00+03:00
2025-08-02T01:17:00+03:00
общество
россия
саратов
краснодар
леонид слуцкий (политик)
сергей кравцов
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для руководства школ по профилактике правонарушений со стороны детей, в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении Слуцкий обратил внимание на результаты мониторинга социальных сетей, свидетельствующих о росте количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними иностранными гражданами, обучающимися в образовательных организациях на территории РФ. Он привел примеры инцидентов в Саратове, Краснодаре и Калужской области, где группы детей мигрантов совершали нападения и угрозы в отношении местных жителей и детей. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), принять меры по недопущению сокрытия фактов противоправного поведения обучающихся (в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства) образовательных организаций, в том числе рассмотреть целесообразность разработки и доведения до сведений руководителей образовательных организаций методических рекомендаций по соблюдению ими требований законодательства в части профилактики правонарушений, совершаемых иностранными обучающимися", - сказано в документе. Парламентарий отметил, что руководство школ, стремясь сохранить свою репутацию, часто скрывает подобные случаи. По мнению лидера ЛДПР, это порождает у виновных чувство безнаказанности, что способствует повторному совершению преступных деяний.
https://ria.ru/20250331/grebenkin-2008039236.html
https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html
россия
саратов
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, саратов, краснодар, леонид слуцкий (политик), сергей кравцов, лдпр
Общество, Россия, Саратов, Краснодар, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Кравцов, ЛДПР
Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности

Слуцкий предложил разработать методички по профилактике детской преступности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для руководства школ по профилактике правонарушений со стороны детей, в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении Слуцкий обратил внимание на результаты мониторинга социальных сетей, свидетельствующих о росте количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними иностранными гражданами, обучающимися в образовательных организациях на территории РФ. Он привел примеры инцидентов в Саратове, Краснодаре и Калужской области, где группы детей мигрантов совершали нападения и угрозы в отношении местных жителей и детей.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Александр Гребенкин: экстремизм активно пытаются использовать против России
31 марта, 11:00
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), принять меры по недопущению сокрытия фактов противоправного поведения обучающихся (в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства) образовательных организаций, в том числе рассмотреть целесообразность разработки и доведения до сведений руководителей образовательных организаций методических рекомендаций по соблюдению ими требований законодательства в части профилактики правонарушений, совершаемых иностранными обучающимися", - сказано в документе.
Парламентарий отметил, что руководство школ, стремясь сохранить свою репутацию, часто скрывает подобные случаи. По мнению лидера ЛДПР, это порождает у виновных чувство безнаказанности, что способствует повторному совершению преступных деяний.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
29 июля, 22:40
 
ОбществоРоссияСаратовКраснодарЛеонид Слуцкий (политик)Сергей КравцовЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала