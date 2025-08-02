https://ria.ru/20250802/slutskij-2032932221.html

Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности

Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности - РИА Новости, 02.08.2025

Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для руководства школ... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:17:00+03:00

2025-08-02T01:17:00+03:00

2025-08-02T01:17:00+03:00

общество

россия

саратов

краснодар

леонид слуцкий (политик)

сергей кравцов

лдпр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для руководства школ по профилактике правонарушений со стороны детей, в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении Слуцкий обратил внимание на результаты мониторинга социальных сетей, свидетельствующих о росте количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними иностранными гражданами, обучающимися в образовательных организациях на территории РФ. Он привел примеры инцидентов в Саратове, Краснодаре и Калужской области, где группы детей мигрантов совершали нападения и угрозы в отношении местных жителей и детей. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), принять меры по недопущению сокрытия фактов противоправного поведения обучающихся (в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства) образовательных организаций, в том числе рассмотреть целесообразность разработки и доведения до сведений руководителей образовательных организаций методических рекомендаций по соблюдению ими требований законодательства в части профилактики правонарушений, совершаемых иностранными обучающимися", - сказано в документе. Парламентарий отметил, что руководство школ, стремясь сохранить свою репутацию, часто скрывает подобные случаи. По мнению лидера ЛДПР, это порождает у виновных чувство безнаказанности, что способствует повторному совершению преступных деяний.

https://ria.ru/20250331/grebenkin-2008039236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, саратов, краснодар, леонид слуцкий (политик), сергей кравцов, лдпр