Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала о своей книге - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/simonjan-2033042082.html
Симоньян рассказала о своей книге
Симоньян рассказала о своей книге - РИА Новости, 02.08.2025
Симоньян рассказала о своей книге
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга "В начале было Слово - в конце будет... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:56:00+03:00
2025-08-02T23:56:00+03:00
общество
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031393364_0:589:2048:1741_1920x0_80_0_0_d6af65397b1c8a87d55e741ba7f59ab1.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - о пути человечества, о том, что смерти нет, а Бог есть. "Книга о пути человечества… Книга о том, что смерти нет, а Бог есть. Вот о чем книга. Книга о том, как библейские пророчества и то, что написано в "Откровении Иоанна", собственно говоря, в "Апокалипсисе", это версия, моя такая несмелая версия о том, как это может в итоге произойти в реальности, исходя из того, куда мы движемся как человечество уже сегодня", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России. Она отметила, что если дочитать произведение до конца, то можно прийти к выводу, что это "не антиутопия, а утопия", потому что заканчивается все хорошо. Симоньян подчеркнула, что при этом для того, чтобы прийти к утопии, к некоему идеальному миру, первые "много-много-много-много страниц книги - это антиутопия", потому что читатель, по ее словам, знакомится с той жизнью, которая может быть в будущем. "В том мире, который я описываю, и эмоциональных триггеров не будет, потому что не будет эмоций, потому что эмоции будут считаться болезнью - как это происходит уже сейчас в так называемых развитых странах, когда людей залечивают огромным количеством лекарств: от нейролептиков до опиатов... И в том мире, который я описываю, люди, ну не люди, слово "люди" тоже запрещено, человекоподобные - они в том мире, который я описываю, обязаны принимать стабилизаторы, некий набор вот таких химических веществ, которые держат психику в ровном состоянии и лишают человека того, что мы называем характером, лишают эмоций, а самое главное - лишают человека способности любить", - добавила Симоньян. Симоньян подчеркнула, что в том мире, который описан в ее художественном произведении, "островком нормальности остается Россия". Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что этот роман - еще и о силе молитвы, о том, что человечество, лишившись привычных энергоносителей из-за ядерной войны, приходит к тому, что существует энергия веры, которая способна многое изменить.
https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html
https://ria.ru/20250802/simonjan-2033036338.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031393364_0:551:2048:2087_1920x0_80_0_0_26a23f60341b0ac9b233432eb79d9cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, маргарита симоньян
Общество, Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о своей книге

Симоньян рассказала, о чем ее книга "В начале было Слово, в конце будет Цифра"

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - о пути человечества, о том, что смерти нет, а Бог есть.
«
"Книга о пути человечества… Книга о том, что смерти нет, а Бог есть. Вот о чем книга. Книга о том, как библейские пророчества и то, что написано в "Откровении Иоанна", собственно говоря, в "Апокалипсисе", это версия, моя такая несмелая версия о том, как это может в итоге произойти в реальности, исходя из того, куда мы движемся как человечество уже сегодня", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис
6 июля, 01:15
Она отметила, что если дочитать произведение до конца, то можно прийти к выводу, что это "не антиутопия, а утопия", потому что заканчивается все хорошо. Симоньян подчеркнула, что при этом для того, чтобы прийти к утопии, к некоему идеальному миру, первые "много-много-много-много страниц книги - это антиутопия", потому что читатель, по ее словам, знакомится с той жизнью, которая может быть в будущем.
«
"В том мире, который я описываю, и эмоциональных триггеров не будет, потому что не будет эмоций, потому что эмоции будут считаться болезнью - как это происходит уже сейчас в так называемых развитых странах, когда людей залечивают огромным количеством лекарств: от нейролептиков до опиатов... И в том мире, который я описываю, люди, ну не люди, слово "люди" тоже запрещено, человекоподобные - они в том мире, который я описываю, обязаны принимать стабилизаторы, некий набор вот таких химических веществ, которые держат психику в ровном состоянии и лишают человека того, что мы называем характером, лишают эмоций, а самое главное - лишают человека способности любить", - добавила Симоньян.
Симоньян подчеркнула, что в том мире, который описан в ее художественном произведении, "островком нормальности остается Россия".
Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что этот роман - еще и о силе молитвы, о том, что человечество, лишившись привычных энергоносителей из-за ядерной войны, приходит к тому, что существует энергия веры, которая способна многое изменить.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта
Вчера, 22:25
 
ОбществоМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала