https://ria.ru/20250802/simonjan-2033042082.html

Симоньян рассказала о своей книге

Симоньян рассказала о своей книге - РИА Новости, 02.08.2025

Симоньян рассказала о своей книге

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга "В начале было Слово - в конце будет... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:56:00+03:00

2025-08-02T23:56:00+03:00

2025-08-02T23:56:00+03:00

общество

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031393364_0:589:2048:1741_1920x0_80_0_0_d6af65397b1c8a87d55e741ba7f59ab1.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - о пути человечества, о том, что смерти нет, а Бог есть. "Книга о пути человечества… Книга о том, что смерти нет, а Бог есть. Вот о чем книга. Книга о том, как библейские пророчества и то, что написано в "Откровении Иоанна", собственно говоря, в "Апокалипсисе", это версия, моя такая несмелая версия о том, как это может в итоге произойти в реальности, исходя из того, куда мы движемся как человечество уже сегодня", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России. Она отметила, что если дочитать произведение до конца, то можно прийти к выводу, что это "не антиутопия, а утопия", потому что заканчивается все хорошо. Симоньян подчеркнула, что при этом для того, чтобы прийти к утопии, к некоему идеальному миру, первые "много-много-много-много страниц книги - это антиутопия", потому что читатель, по ее словам, знакомится с той жизнью, которая может быть в будущем. "В том мире, который я описываю, и эмоциональных триггеров не будет, потому что не будет эмоций, потому что эмоции будут считаться болезнью - как это происходит уже сейчас в так называемых развитых странах, когда людей залечивают огромным количеством лекарств: от нейролептиков до опиатов... И в том мире, который я описываю, люди, ну не люди, слово "люди" тоже запрещено, человекоподобные - они в том мире, который я описываю, обязаны принимать стабилизаторы, некий набор вот таких химических веществ, которые держат психику в ровном состоянии и лишают человека того, что мы называем характером, лишают эмоций, а самое главное - лишают человека способности любить", - добавила Симоньян. Симоньян подчеркнула, что в том мире, который описан в ее художественном произведении, "островком нормальности остается Россия". Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что этот роман - еще и о силе молитвы, о том, что человечество, лишившись привычных энергоносителей из-за ядерной войны, приходит к тому, что существует энергия веры, которая способна многое изменить.

https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html

https://ria.ru/20250802/simonjan-2033036338.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, маргарита симоньян