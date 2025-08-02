Симоньян рассказала о своей книге
Симоньян рассказала, о чем ее книга "В начале было Слово, в конце будет Цифра"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - о пути человечества, о том, что смерти нет, а Бог есть.
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"Книга о пути человечества… Книга о том, что смерти нет, а Бог есть. Вот о чем книга. Книга о том, как библейские пророчества и то, что написано в "Откровении Иоанна", собственно говоря, в "Апокалипсисе", это версия, моя такая несмелая версия о том, как это может в итоге произойти в реальности, исходя из того, куда мы движемся как человечество уже сегодня", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.
Она отметила, что если дочитать произведение до конца, то можно прийти к выводу, что это "не антиутопия, а утопия", потому что заканчивается все хорошо. Симоньян подчеркнула, что при этом для того, чтобы прийти к утопии, к некоему идеальному миру, первые "много-много-много-много страниц книги - это антиутопия", потому что читатель, по ее словам, знакомится с той жизнью, которая может быть в будущем.
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"В том мире, который я описываю, и эмоциональных триггеров не будет, потому что не будет эмоций, потому что эмоции будут считаться болезнью - как это происходит уже сейчас в так называемых развитых странах, когда людей залечивают огромным количеством лекарств: от нейролептиков до опиатов... И в том мире, который я описываю, люди, ну не люди, слово "люди" тоже запрещено, человекоподобные - они в том мире, который я описываю, обязаны принимать стабилизаторы, некий набор вот таких химических веществ, которые держат психику в ровном состоянии и лишают человека того, что мы называем характером, лишают эмоций, а самое главное - лишают человека способности любить", - добавила Симоньян.
Симоньян подчеркнула, что в том мире, который описан в ее художественном произведении, "островком нормальности остается Россия".
Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что этот роман - еще и о силе молитвы, о том, что человечество, лишившись привычных энергоносителей из-за ядерной войны, приходит к тому, что существует энергия веры, которая способна многое изменить.