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Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером - РИА Новости, 02.08.2025
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23:41 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/simonjan-2033041596.html
Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером
Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером - РИА Новости, 02.08.2025
Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что деятельность медиаменеджера дает ей возможность... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:41:00+03:00
2025-08-02T23:41:00+03:00
маргарита симоньян
тигран кеосаян
миа "россия сегодня"
риа новости
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что деятельность медиаменеджера дает ей возможность помогать людям, подчеркнув, что "именно поэтому" она работает. "Я работаю-то, наверное, поэтому - потому что эта работа (медиаменеджера - ред.) дает возможность помогать людям, и потому что ты чувствуешь нужность людям и не можешь обмануть их ожидания. Это было бы с моей стороны, может быть, даже громкое слово, наверное, это было бы предательством. В обстоятельствах, когда идет война, так это вообще было бы дезертирство. Знаешь, я еще ушла бы, может, лет 10 назад. Я, собственно, и пыталась, когда у меня родились старшие дети, но сейчас это даже в голову не приходит. Потому что я не дезертир", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на "Радио России". Симоньян также рассказала, что подписчики ее Telegram-каналов предложили в 21.00 по московскому времени ежедневно вместе молиться за состояние режиссера Тиграна Кеосаяна - мужа Симоньян, который в начале января пережил клиническую смерть и находится в коме. "У меня заведен будильник теперь всегда на 20.59, потому что подписчики моих каналов, они договорились с огромным количеством людей, что ровно в 21.00 мы все вместе молимся (за Кеосаяна - ред.). И поскольку я в 21.00 могу оказаться где-то на встрече, на мероприятии… дело не в том, что я забыла про молитву или про своего мужа, а просто не заметила, что уже, оказывается, 21.00. У меня поэтому всегда стоит будильник, потому что, представляешь, какое огромное количество людей поддерживает, мы все вместе молимся", - добавила Симоньян.
https://ria.ru/20250222/simonyan-2000982724.html
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, миа "россия сегодня", риа новости, общество, телеканал rt
Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Общество, Телеканал RT
Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером

Симоньян: работа медиаменеджера дает возможность помогать людям

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что деятельность медиаменеджера дает ей возможность помогать людям, подчеркнув, что "именно поэтому" она работает.
"Я работаю-то, наверное, поэтому - потому что эта работа (медиаменеджера - ред.) дает возможность помогать людям, и потому что ты чувствуешь нужность людям и не можешь обмануть их ожидания. Это было бы с моей стороны, может быть, даже громкое слово, наверное, это было бы предательством. В обстоятельствах, когда идет война, так это вообще было бы дезертирство. Знаешь, я еще ушла бы, может, лет 10 назад. Я, собственно, и пыталась, когда у меня родились старшие дети, но сейчас это даже в голову не приходит. Потому что я не дезертир", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на "Радио России".
Симоньян также рассказала, что подписчики ее Telegram-каналов предложили в 21.00 по московскому времени ежедневно вместе молиться за состояние режиссера Тиграна Кеосаяна - мужа Симоньян, который в начале января пережил клиническую смерть и находится в коме.
"У меня заведен будильник теперь всегда на 20.59, потому что подписчики моих каналов, они договорились с огромным количеством людей, что ровно в 21.00 мы все вместе молимся (за Кеосаяна - ред.). И поскольку я в 21.00 могу оказаться где-то на встрече, на мероприятии… дело не в том, что я забыла про молитву или про своего мужа, а просто не заметила, что уже, оказывается, 21.00. У меня поэтому всегда стоит будильник, потому что, представляешь, какое огромное количество людей поддерживает, мы все вместе молимся", - добавила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ
22 февраля, 13:13
 
Маргарита СимоньянТигран КеосаянМИА "Россия сегодня"РИА НовостиОбществоТелеканал RT
 
 
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