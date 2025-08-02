https://ria.ru/20250802/simonjan-2033041596.html

Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером

Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером - РИА Новости, 02.08.2025

Симоньян рассказала, почему работает медиаменеджером

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что деятельность медиаменеджера дает ей возможность... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:41:00+03:00

2025-08-02T23:41:00+03:00

2025-08-02T23:41:00+03:00

маргарита симоньян

тигран кеосаян

миа "россия сегодня"

риа новости

общество

телеканал rt

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что деятельность медиаменеджера дает ей возможность помогать людям, подчеркнув, что "именно поэтому" она работает. "Я работаю-то, наверное, поэтому - потому что эта работа (медиаменеджера - ред.) дает возможность помогать людям, и потому что ты чувствуешь нужность людям и не можешь обмануть их ожидания. Это было бы с моей стороны, может быть, даже громкое слово, наверное, это было бы предательством. В обстоятельствах, когда идет война, так это вообще было бы дезертирство. Знаешь, я еще ушла бы, может, лет 10 назад. Я, собственно, и пыталась, когда у меня родились старшие дети, но сейчас это даже в голову не приходит. Потому что я не дезертир", - сказала Симоньян в эфире программы "Настоящее историческое" на "Радио России". Симоньян также рассказала, что подписчики ее Telegram-каналов предложили в 21.00 по московскому времени ежедневно вместе молиться за состояние режиссера Тиграна Кеосаяна - мужа Симоньян, который в начале января пережил клиническую смерть и находится в коме. "У меня заведен будильник теперь всегда на 20.59, потому что подписчики моих каналов, они договорились с огромным количеством людей, что ровно в 21.00 мы все вместе молимся (за Кеосаяна - ред.). И поскольку я в 21.00 могу оказаться где-то на встрече, на мероприятии… дело не в том, что я забыла про молитву или про своего мужа, а просто не заметила, что уже, оказывается, 21.00. У меня поэтому всегда стоит будильник, потому что, представляешь, какое огромное количество людей поддерживает, мы все вместе молимся", - добавила Симоньян.

https://ria.ru/20250222/simonyan-2000982724.html

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маргарита симоньян, тигран кеосаян, миа "россия сегодня", риа новости, общество, телеканал rt