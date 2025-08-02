https://ria.ru/20250802/simonjan-2033036338.html

Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта

Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.08.2025

Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта

Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:25:00+03:00

2025-08-02T22:25:00+03:00

2025-08-02T22:39:00+03:00

технологии

маргарита симоньян

россия

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:578:2048:1730_1920x0_80_0_0_b3c3da04fc255625935111ee241c7b0c.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России."Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня", — сказала она. По словам медиаменеджера, сейчас искусственный интеллект выступает в роли помощника, в том числе в работе."Пока это очень удобный помощник, и главное, ты не можешь не пользоваться всеми этими возможностями, потому что ты же тогда отстаешь в своей работе, профессии, ты просто не имеешь права — я по себе говорю, как руководитель медийного холдинга —игнорировать", — добавила она.Но Симоньян опасается, что в конечном итоге ИИ может стать разрушительным для человечества.

https://ria.ru/20250718/intellekt-2029849099.html

https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, маргарита симоньян, россия, искусственный интеллект (ии)