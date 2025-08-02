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Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.08.2025
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22:25 02.08.2025 (обновлено: 22:39 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/simonjan-2033036338.html
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.08.2025
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта
Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 02.08.2025
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2025-08-02T22:39:00+03:00
технологии
маргарита симоньян
россия
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России."Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня", — сказала она. По словам медиаменеджера, сейчас искусственный интеллект выступает в роли помощника, в том числе в работе."Пока это очень удобный помощник, и главное, ты не можешь не пользоваться всеми этими возможностями, потому что ты же тогда отстаешь в своей работе, профессии, ты просто не имеешь права — я по себе говорю, как руководитель медийного холдинга —игнорировать", — добавила она.Но Симоньян опасается, что в конечном итоге ИИ может стать разрушительным для человечества.
https://ria.ru/20250718/intellekt-2029849099.html
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технологии, маргарита симоньян, россия, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Маргарита Симоньян, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта

Симоньян: тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.
"Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня", — сказала она.
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По словам медиаменеджера, сейчас искусственный интеллект выступает в роли помощника, в том числе в работе.
"Пока это очень удобный помощник, и главное, ты не можешь не пользоваться всеми этими возможностями, потому что ты же тогда отстаешь в своей работе, профессии, ты просто не имеешь права — я по себе говорю, как руководитель медийного холдинга —игнорировать", — добавила она.
Но Симоньян опасается, что в конечном итоге ИИ может стать разрушительным для человечества.
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ТехнологииМаргарита СимоньянРоссияИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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