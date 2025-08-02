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Экс-глава Серпуховского района Подмосковья подал иск к колонии - РИА Новости, 02.08.2025
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05:18 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/shestun-2032942251.html
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья подал иск к колонии
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья подал иск к колонии - РИА Новости, 02.08.2025
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья подал иск к колонии
Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подал иск к колонии, в котором просил обязать ИК выдавать ему дополнительную посылку с... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:18:00+03:00
2025-08-02T05:18:00+03:00
происшествия
россия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
александр шестун
московский областной суд
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подал иск к колонии, в котором просил обязать ИК выдавать ему дополнительную посылку с овощами, а также вернуть микроволновку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Шестун оспорил в суде отказ в выдаче разрешения на дополнительную посылку с овощами, которые ему положены по медицинским показаниям в связи с заболеванием ЖКТ. Он же указал в иске, что следует признать незаконными действия сотрудников колонии, изъявших СВЧ-печь и не допускающих его к использованию микроволновки. Также Шестун пожаловался суду, что с его счета, с помощью которого он покупает продукты, были списаны средства по исполнительному документу. Такое положение дел ущемляет его право на распоряжение деньгами в полном объеме, изложено в материалах. Главный бухгалтер колонии в суде пояснила, что списание средств со счета осужденного по исполнительному производству является правомерным, прокурорской проверкой в свою очередь было установлено, что Шестун, страдающий из-за ряда заболеваний, и так "обеспечен питанием по повышенным нормам для больных осужденных, повышенную норму питания получает в полном объеме". "Оснований для выдачи разрешения на получение дополнительной посылки (фрукты, овощи) по медицинским показаниям не имеется", - указано в документах. Микроволновка, как сообщил в суде представитель колонии, в перечень разрешенных электроприборов для индивидуального и коллективного пользования не входит, "у административного истца СВЧ-печь в личном пользовании не находилась и в последующем не изымалась". Из сообщения начальника колонии следует, что на основании указаний УФСИН России по Тверской области СВЧ-печи были изъяты из отрядов исправительного учреждения и переданы на склад. Суд в Тверской области этим летом оставил все требования Шестуна без удовлетворения, защита осужденного обжаловала это решение, заключается в материалах. Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным. Вскоре после первого решения суда на Шестуна возбудили уголовное дело об угрозах судье Подольского суда Татьяне Юферовой. В августе 2022 года Домодедовский суд Московской области ужесточил бывшему главе района наказание до 15,5 лет колонии. Наказание он отбывает в ИК-6 Тверской области, расположенной в Бежецке. Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз проводил голодовки.
https://ria.ru/20220823/shestun-1811525753.html
https://ria.ru/20170724/1499081892.html
https://ria.ru/20240812/sk-1965672853.html
россия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, серпуховский район, московская область (подмосковье), александр шестун, московский областной суд
Происшествия, Россия, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Александр Шестун, Московский областной суд
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья подал иск к колонии

Экс-глава Серпуховского района Шестун оспорил отказ в выдаче ему микроволновки

© АГН "Москва" / Антон Кардашов Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун
Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подал иск к колонии, в котором просил обязать ИК выдавать ему дополнительную посылку с овощами, а также вернуть микроволновку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Шестун оспорил в суде отказ в выдаче разрешения на дополнительную посылку с овощами, которые ему положены по медицинским показаниям в связи с заболеванием ЖКТ. Он же указал в иске, что следует признать незаконными действия сотрудников колонии, изъявших СВЧ-печь и не допускающих его к использованию микроволновки. Также Шестун пожаловался суду, что с его счета, с помощью которого он покупает продукты, были списаны средства по исполнительному документу. Такое положение дел ущемляет его право на распоряжение деньгами в полном объеме, изложено в материалах.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Шестун объявил новую голодовку в СИЗО
23 августа 2022, 12:46
Главный бухгалтер колонии в суде пояснила, что списание средств со счета осужденного по исполнительному производству является правомерным, прокурорской проверкой в свою очередь было установлено, что Шестун, страдающий из-за ряда заболеваний, и так "обеспечен питанием по повышенным нормам для больных осужденных, повышенную норму питания получает в полном объеме".
"Оснований для выдачи разрешения на получение дополнительной посылки (фрукты, овощи) по медицинским показаниям не имеется", - указано в документах.
Микроволновка, как сообщил в суде представитель колонии, в перечень разрешенных электроприборов для индивидуального и коллективного пользования не входит, "у административного истца СВЧ-печь в личном пользовании не находилась и в последующем не изымалась". Из сообщения начальника колонии следует, что на основании указаний УФСИН России по Тверской области СВЧ-печи были изъяты из отрядов исправительного учреждения и переданы на склад.
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Суд в Тверской области этим летом оставил все требования Шестуна без удовлетворения, защита осужденного обжаловала это решение, заключается в материалах.
Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.
Вскоре после первого решения суда на Шестуна возбудили уголовное дело об угрозах судье Подольского суда Татьяне Юферовой. В августе 2022 года Домодедовский суд Московской области ужесточил бывшему главе района наказание до 15,5 лет колонии. Наказание он отбывает в ИК-6 Тверской области, расположенной в Бежецке.
Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз проводил голодовки.
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