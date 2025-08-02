https://ria.ru/20250802/serbija-2032930349.html

В Сербии прошли акции в память о жертвах трагедии в Нови-Саде

В Сербии прошли акции в память о жертвах трагедии в Нови-Саде - РИА Новости, 02.08.2025

В Сербии прошли акции в память о жертвах трагедии в Нови-Саде

Протестующие студенты и сторонники оппозиции провели акции в нескольких городах Сербии по случаю 9 месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:52:00+03:00

2025-08-02T00:52:00+03:00

2025-08-02T00:52:00+03:00

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БЕЛГРАД, 2 авг - РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции провели акции в нескольких городах Сербии по случаю 9 месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек, передает портал издания Danas. Участники акции в Белграде собрались в пятницу около 18.00 (19.00 мск) у старого железнодорожного вокзала в центре города и отправились по улицам к новому центральному железнодорожному вокзалу "Прокоп". "Граждане несли флаги Сербии, факультетов, транспаранты, на одном из самых больших было написано "Все мы под навесом". В честь трагической даты мирное шествие шло без свистков, вувузел и музыки по улице Кнеза Милоша. Перед зданием "Прокопа" студенты обратились к собравшимся с вопросом станет ли новый железнодорожный вокзал еще одним "навесом", после чего провели 16 минут молчания в честь погибших и перформанс с черными покрывалами", - говорится в сообщении. Акция прошла также в Нови-Саде, где шествие прошло до железнодорожного вокзала - места трагедии, Нише, где граждане после шествия организовали место памяти в честь жертв трагедии с цветами и свечами, городах Крагуевац, Чачак, Сомбор и других населенных пунктах. Прокуратура Сербии по делам оргпреступности с участием полиции задержала в пятницу свыше 10 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Бывшие министры строительства и инфраструктуры, имевшие отношение к проекту реконструкции, Томислав Момирович и Горан Весич в конце 2024 года подали в отставку. Момирович утром в пятницу был задержан и выдано предписание задержать Весича. Задержаны также бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Портал издания "Вечере новости" действия Специальной прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции назвали вслед за проправительственным изданием Informer "попыткой госпереворота по приказу европейцев" и сообщил, что президент Сербии Александр Вучич на субботу созвал заседание Совета национальной безопасности в 12.00 (13.00 мск). Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250801/ministr-2032808199.html

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич