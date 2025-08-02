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Легковушки на плаву: автолизинг удерживает рынок от серьезного падения - РИА Новости, 02.08.2025
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08:27 02.08.2025 (обновлено: 08:54 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/rynok-2032953503.html
Легковушки на плаву: автолизинг удерживает рынок от серьезного падения
Легковушки на плаву: автолизинг удерживает рынок от серьезного падения - РИА Новости, 02.08.2025
Легковушки на плаву: автолизинг удерживает рынок от серьезного падения
Российский рынок транспортного лизинга в первом полугодии 2025 года попал в зону турбулентности из-за ужесточения денежно-кредитной политики, однако... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:27:00+03:00
2025-08-02T08:54:00+03:00
экономика
россия
вячеслав михайлов
сергей гришунин
национальное рейтинговое агентство
альфа-лизинг
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский рынок транспортного лизинга в первом полугодии 2025 года попал в зону турбулентности из-за ужесточения денежно-кредитной политики, однако автомобильный сегмент позволил смягчить жесткое падение, хотя и здесь наблюдается снижение объёма операций, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли. Как сообщил коммерческий директор компании "Интерлизинг" Руслан Моллаев, первые шесть месяцев текущего года стали для лизингового рынка периодом адаптации. "Объемы сделок оказались ниже первоначальных прогнозов. По предварительным оценкам, снижение может составить порядка 15-25%", - отметил он. ТАКСИ И КАРШЕРИНГ – ДРАЙВЕРЫ СЕГМЕНТА По словам, директора департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинг" Вячеслава Михайлова, по итогам первого полугодия на рынке лизинга наименее уязвимыми в условиях волатильности оказались сегменты легкового и легкого коммерческого транспорта (LCV), а наибольший спад показали сегменты грузового транспорта и автобусов. Подтверждают эти слова и в "СберЛизинге", отмечая, что в сегменте "легковушек" снижение составило около 26% к аналогичному периоду прошлого года, а в грузовом и пассажирском - до 60%. По данным автолизинговой компании "Европлан", сегмент коммерческого транспорта, включающий грузовые автомобили и специализированную технику, в первом полугодии показал наибольшее снижение - на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это связано с усилением конкуренции и экономическими трудностями в секторе грузоперевозок. Рост спроса на грузоперевозки за последние годы был обусловлен развитием маркетплейсов и сервисов доставки. При этом крупные маркетплейсы начали оказывать давление на перевозчиков, добиваясь снижения тарифов", - объяснили в компании. Там добавили, что ограниченность железнодорожных перевозок также увеличила нагрузку на автотранспорт и в результате на рынок вышло много новых игроков. Это привело к ценовой конкуренции и снижению тарифов. Как отмечает главный аналитик "Национального рейтингового агентства" Сергей Гришунин, в первые шесть месяцев 2025 года на условиях лизинга было приобретено приблизительно 23 тысячи единиц грузового автотранспорта, из которых приблизительно 11 тысяч единиц - подержанные транспортные средства. Михайлов добавил, что сегмент легковых авто показал относительно устойчивые результаты благодаря программам дистрибьюторской поддержки, включающим в себя значительные скидки, а также за счёт спроса со стороны такси и каршеринговых сервисов – ключевых драйверов отрасли. АКЦЕНТ НА ПРОБЕГ Управляющий директор группы компаний "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов отметил, что за отчётный период сегмент легковых авто снизился на 38%. "Структура рынка демонстрирует переориентацию с акцентом на технику с пробегом. Её доля в лизинге выросла с 25% в начале года до 31% в мае-июне, что связано с избытком предложения в сегменте подержанных авто. Наименьший объем корректировки значений наблюдается в легковых автомобилях, их доля выросла с 51% в начале года до 55–58% в мае-июне", - рассказал он. В ВТБ пояснили, что рост спроса на легковушки с пробегом наблюдается за счет увеличения ассортимента на вторичном рынке, а также наращивания активности лизинговых компаний при работе с собственными стоками. ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ Впрочем, несмотря на неустойчивое начало года в автолизинговом сегменте, участники рынка прогнозируют стабилизацию ситуации, в основном за счёт снижения ключевой ставки Банка России. Именно этот фактор стал одним из основных, повлиявших в начале года на охлаждение лизингового рынка РФ в целом. "В связи с накопившимся отложенным спросом, последними решениями по снижению ключевой ставки и мерами поддержки, вторая половина года ожидается более позитивной. Снижение в сегментах легковых автомобилей и LCV прогнозируется до 20%", - сообщили в "СберЛизинге". Агаджанов добавил, что при ключевой ставке 15% начинается оживление потребительской активности и в этом случае можно прогнозировать заметное улучшение спроса на лизинговые услуги во всех сегментах уже в четвёртом квартале 2025 года, в котором спрос будет дополнительно стимулироваться предстоящим повышением утилизационного сбора с 1 января 2026 года. По мнению Моллаева, рынок продолжает перестраиваться под новые экономические условия и компании, которые смогут предложить клиентам индивидуальные решения, учитывающие их текущие потребности, будут в более выигрышной позиции. "Хотя резкого роста в ближайшее время не ожидается, грамотная стратегия и адаптивность позволят находить возможности для развития даже в текущих условиях", - заключил он.
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экономика, россия, вячеслав михайлов, сергей гришунин, национальное рейтинговое агентство, альфа-лизинг
Экономика, Россия, Вячеслав Михайлов, Сергей Гришунин, Национальное рейтинговое агентство, Альфа-Лизинг
Легковушки на плаву: автолизинг удерживает рынок от серьезного падения

Российский рынок транспортного лизинга в 2025 году попал в зону турбулентности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский рынок транспортного лизинга в первом полугодии 2025 года попал в зону турбулентности из-за ужесточения денежно-кредитной политики, однако автомобильный сегмент позволил смягчить жесткое падение, хотя и здесь наблюдается снижение объёма операций, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.
Как сообщил коммерческий директор компании "Интерлизинг" Руслан Моллаев, первые шесть месяцев текущего года стали для лизингового рынка периодом адаптации. "Объемы сделок оказались ниже первоначальных прогнозов. По предварительным оценкам, снижение может составить порядка 15-25%", - отметил он.
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ТАКСИ И КАРШЕРИНГ – ДРАЙВЕРЫ СЕГМЕНТА

По словам, директора департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинг" Вячеслава Михайлова, по итогам первого полугодия на рынке лизинга наименее уязвимыми в условиях волатильности оказались сегменты легкового и легкого коммерческого транспорта (LCV), а наибольший спад показали сегменты грузового транспорта и автобусов. Подтверждают эти слова и в "СберЛизинге", отмечая, что в сегменте "легковушек" снижение составило около 26% к аналогичному периоду прошлого года, а в грузовом и пассажирском - до 60%.
По данным автолизинговой компании "Европлан", сегмент коммерческого транспорта, включающий грузовые автомобили и специализированную технику, в первом полугодии показал наибольшее снижение - на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это связано с усилением конкуренции и экономическими трудностями в секторе грузоперевозок. Рост спроса на грузоперевозки за последние годы был обусловлен развитием маркетплейсов и сервисов доставки. При этом крупные маркетплейсы начали оказывать давление на перевозчиков, добиваясь снижения тарифов", - объяснили в компании.
Там добавили, что ограниченность железнодорожных перевозок также увеличила нагрузку на автотранспорт и в результате на рынок вышло много новых игроков. Это привело к ценовой конкуренции и снижению тарифов.
Как отмечает главный аналитик "Национального рейтингового агентства" Сергей Гришунин, в первые шесть месяцев 2025 года на условиях лизинга было приобретено приблизительно 23 тысячи единиц грузового автотранспорта, из которых приблизительно 11 тысяч единиц - подержанные транспортные средства.
Михайлов добавил, что сегмент легковых авто показал относительно устойчивые результаты благодаря программам дистрибьюторской поддержки, включающим в себя значительные скидки, а также за счёт спроса со стороны такси и каршеринговых сервисов – ключевых драйверов отрасли.
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АКЦЕНТ НА ПРОБЕГ

Управляющий директор группы компаний "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов отметил, что за отчётный период сегмент легковых авто снизился на 38%. "Структура рынка демонстрирует переориентацию с акцентом на технику с пробегом. Её доля в лизинге выросла с 25% в начале года до 31% в мае-июне, что связано с избытком предложения в сегменте подержанных авто. Наименьший объем корректировки значений наблюдается в легковых автомобилях, их доля выросла с 51% в начале года до 55–58% в мае-июне", - рассказал он.
В ВТБ пояснили, что рост спроса на легковушки с пробегом наблюдается за счет увеличения ассортимента на вторичном рынке, а также наращивания активности лизинговых компаний при работе с собственными стоками.
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ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

Впрочем, несмотря на неустойчивое начало года в автолизинговом сегменте, участники рынка прогнозируют стабилизацию ситуации, в основном за счёт снижения ключевой ставки Банка России. Именно этот фактор стал одним из основных, повлиявших в начале года на охлаждение лизингового рынка РФ в целом.
"В связи с накопившимся отложенным спросом, последними решениями по снижению ключевой ставки и мерами поддержки, вторая половина года ожидается более позитивной. Снижение в сегментах легковых автомобилей и LCV прогнозируется до 20%", - сообщили в "СберЛизинге".
Агаджанов добавил, что при ключевой ставке 15% начинается оживление потребительской активности и в этом случае можно прогнозировать заметное улучшение спроса на лизинговые услуги во всех сегментах уже в четвёртом квартале 2025 года, в котором спрос будет дополнительно стимулироваться предстоящим повышением утилизационного сбора с 1 января 2026 года.
По мнению Моллаева, рынок продолжает перестраиваться под новые экономические условия и компании, которые смогут предложить клиентам индивидуальные решения, учитывающие их текущие потребности, будут в более выигрышной позиции. "Хотя резкого роста в ближайшее время не ожидается, грамотная стратегия и адаптивность позволят находить возможности для развития даже в текущих условиях", - заключил он.
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