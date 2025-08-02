https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html

Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста

Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста - РИА Новости, 02.08.2025

Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста

Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за очереди на Крымском мосту рекомендует туристам выбирать менее загруженные ночные и утренние часы и альтернативные... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:37:00+03:00

2025-08-02T10:37:00+03:00

2025-08-02T12:07:00+03:00

туризм

республика крым

российский союз туриндустрии (рст)

новости - туризм

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за очереди на Крымском мосту рекомендует туристам выбирать менее загруженные ночные и утренние часы и альтернативные маршруты, а также предлагает соответствующим ведомствам рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми, сообщили в пресс-службе союза. Ранее в субботу в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе сообщили, что более 2,3 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра. "Российский союз туриндустрии рекомендует туристам заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда. Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива", - сообщили в РСТ. Там отметили, что курортная инфраструктура Крыма функционирует в штатном режиме и полностью готова к приему туристов. "РСТ обращается к соответствующим ведомствам с предложением рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми", - подчеркнули в сообщении. "Сложившаяся ситуация характерна для пикового туристического сезона и связана с традиционно высоким потоком отдыхающих в Крым в августе. По данным РСТ, спрос на крымские курорты продолжает демонстрировать устойчивый рост", - добавили в РСТ.

https://ria.ru/20250802/estoniya-2032972117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм