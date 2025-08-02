Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста
Туристам посоветовали выбирать маршруты без Крымского моста из-за очередей
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за очереди на Крымском мосту рекомендует туристам выбирать менее загруженные ночные и утренние часы и альтернативные маршруты, а также предлагает соответствующим ведомствам рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми, сообщили в пресс-службе союза.
Ранее в субботу в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе сообщили, что более 2,3 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра.
"Российский союз туриндустрии рекомендует туристам заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда. Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива", - сообщили в РСТ.
Там отметили, что курортная инфраструктура Крыма функционирует в штатном режиме и полностью готова к приему туристов. "РСТ обращается к соответствующим ведомствам с предложением рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми", - подчеркнули в сообщении.
"Сложившаяся ситуация характерна для пикового туристического сезона и связана с традиционно высоким потоком отдыхающих в Крым в августе. По данным РСТ, спрос на крымские курорты продолжает демонстрировать устойчивый рост", - добавили в РСТ.
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