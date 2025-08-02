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Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области - РИА Новости, 02.08.2025
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23:10 02.08.2025
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Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области
Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области - РИА Новости, 02.08.2025
Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал адмирала Федора Ушакова гордостью региона. РИА Новости, 02.08.2025
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал адмирала Федора Ушакова гордостью региона. В субботу в Ярославле открыли памятник Ушакову, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Открыли в Ярославле бюст адмирала Федора Федоровича Ушакова, великого флотоводца, которым гордится наш регион. Его образ воплощает доблесть русского флота. Символично, что памятник установили сейчас, когда наша страна стоит перед новыми вызовами и защищает свой суверенитет. Всем известно, что Федор Федорович не потерпел ни одного поражения и всегда выходил из битв победителем. Это вдохновляет нас верить в победу и сейчас", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По словам главы региона, символичен тот факт, что памятник установили на берегу Волги. "Детство будущего флотоводца прошло на Волге. В храме Богоявления-на-Острову в селе Хопылево будущего адмирала крестили. Там же в школе для дворянских детей он обучался грамоте и счету", - отметил Евраев. По данным Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова, высота бронзового бюста вместе с постаментом - три метра. "Бюст Федора Ушакова передан в дар Ярославскому государственному университету имени Павла Демидова и городу Ярославлю инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве и Фондом Андрея Первозванного", - говорится в сообщении вуза. Ушаков - выдающийся русский флотоводец, чья жизнь тесно связана с ярославской землей. В населенном пункте Бурнаково он был рожден, а в храме Богоявления-на-Острову в Хопылево будущий прославленный адмирал был крещен.
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ярославль, ярославская область, москва, федор ушаков, михаил евраев, фонд андрея первозванного, общество
Ярославль, Ярославская область, Москва, Федор Ушаков, Михаил Евраев, Фонд Андрея Первозванного, Общество
Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области

Ярославский губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью региона

© Фото : правительство Ярославской областиПамятник адмиралу Федору Ушакову на набережной Волги в Ярославле
Памятник адмиралу Федору Ушакову на набережной Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : правительство Ярославской области
Памятник адмиралу Федору Ушакову на набережной Волги в Ярославле
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал адмирала Федора Ушакова гордостью региона.
В субботу в Ярославле открыли памятник Ушакову, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Открыли в Ярославле бюст адмирала Федора Федоровича Ушакова, великого флотоводца, которым гордится наш регион. Его образ воплощает доблесть русского флота. Символично, что памятник установили сейчас, когда наша страна стоит перед новыми вызовами и защищает свой суверенитет. Всем известно, что Федор Федорович не потерпел ни одного поражения и всегда выходил из битв победителем. Это вдохновляет нас верить в победу и сейчас", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, символичен тот факт, что памятник установили на берегу Волги.
"Детство будущего флотоводца прошло на Волге. В храме Богоявления-на-Острову в селе Хопылево будущего адмирала крестили. Там же в школе для дворянских детей он обучался грамоте и счету", - отметил Евраев.
По данным Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова, высота бронзового бюста вместе с постаментом - три метра.
"Бюст Федора Ушакова передан в дар Ярославскому государственному университету имени Павла Демидова и городу Ярославлю инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве и Фондом Андрея Первозванного", - говорится в сообщении вуза.
Ушаков - выдающийся русский флотоводец, чья жизнь тесно связана с ярославской землей. В населенном пункте Бурнаково он был рожден, а в храме Богоявления-на-Острову в Хопылево будущий прославленный адмирал был крещен.
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