Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области
Ярославский губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью региона
© Фото : правительство Ярославской областиПамятник адмиралу Федору Ушакову на набережной Волги в Ярославле
© Фото : правительство Ярославской области
Памятник адмиралу Федору Ушакову на набережной Волги в Ярославле
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал адмирала Федора Ушакова гордостью региона.
"Открыли в Ярославле бюст адмирала Федора Федоровича Ушакова, великого флотоводца, которым гордится наш регион. Его образ воплощает доблесть русского флота. Символично, что памятник установили сейчас, когда наша страна стоит перед новыми вызовами и защищает свой суверенитет. Всем известно, что Федор Федорович не потерпел ни одного поражения и всегда выходил из битв победителем. Это вдохновляет нас верить в победу и сейчас", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, символичен тот факт, что памятник установили на берегу Волги.
"Детство будущего флотоводца прошло на Волге. В храме Богоявления-на-Острову в селе Хопылево будущего адмирала крестили. Там же в школе для дворянских детей он обучался грамоте и счету", - отметил Евраев.
По данным Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова, высота бронзового бюста вместе с постаментом - три метра.
"Бюст Федора Ушакова передан в дар Ярославскому государственному университету имени Павла Демидова и городу Ярославлю инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве и Фондом Андрея Первозванного", - говорится в сообщении вуза.
Ушаков - выдающийся русский флотоводец, чья жизнь тесно связана с ярославской землей. В населенном пункте Бурнаково он был рожден, а в храме Богоявления-на-Острову в Хопылево будущий прославленный адмирал был крещен.
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