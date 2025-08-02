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Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области

Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области - РИА Новости, 02.08.2025

Губернатор Евраев назвал адмирала Ушакова гордостью Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал адмирала Федора Ушакова гордостью региона. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:10:00+03:00

2025-08-02T23:10:00+03:00

2025-08-02T23:10:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал адмирала Федора Ушакова гордостью региона. В субботу в Ярославле открыли памятник Ушакову, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Открыли в Ярославле бюст адмирала Федора Федоровича Ушакова, великого флотоводца, которым гордится наш регион. Его образ воплощает доблесть русского флота. Символично, что памятник установили сейчас, когда наша страна стоит перед новыми вызовами и защищает свой суверенитет. Всем известно, что Федор Федорович не потерпел ни одного поражения и всегда выходил из битв победителем. Это вдохновляет нас верить в победу и сейчас", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По словам главы региона, символичен тот факт, что памятник установили на берегу Волги. "Детство будущего флотоводца прошло на Волге. В храме Богоявления-на-Острову в селе Хопылево будущего адмирала крестили. Там же в школе для дворянских детей он обучался грамоте и счету", - отметил Евраев. По данным Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова, высота бронзового бюста вместе с постаментом - три метра. "Бюст Федора Ушакова передан в дар Ярославскому государственному университету имени Павла Демидова и городу Ярославлю инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве и Фондом Андрея Первозванного", - говорится в сообщении вуза. Ушаков - выдающийся русский флотоводец, чья жизнь тесно связана с ярославской землей. В населенном пункте Бурнаково он был рожден, а в храме Богоявления-на-Острову в Хопылево будущий прославленный адмирал был крещен.

https://ria.ru/20250727/ushakov-2031742839.html

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ярославль, ярославская область, москва, федор ушаков, михаил евраев, фонд андрея первозванного, общество