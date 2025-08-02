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Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман - РИА Новости, 02.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:31 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/rossiya-2032958930.html
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман - РИА Новости, 02.08.2025
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман
Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:31:00+03:00
2025-08-02T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "Судя по тому, как развиваются творческие процессы, в России дела не просто не хуже, чем в Европе, а даже лучше. У нас интенсивнее развивается джазовое искусство, оно шагает по всей стране. Зарубежные гости к нам приезжают и восхищаются масштабами джазовых фестивалей и интересом к джазу", - сказал он. Бутман отметил, что не все иностранные музыканты, которые ранее выступали в России, приезжают с концертами, так как многие боятся последующих преследований и гонений на родине. "Несмотря ни на что, у нас жизнь кипит и есть огромное пространство для роста. Уверяю вас, что будет еще больше, еще круче, когда наши музыканты, которые стали победителями премии, запишут свои альбомы, а еще мы их правильно спродюсируем и продвинем на международной сцене, будет покорен весь мир!" - подчеркнул джазмен.
https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html
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россия, европа, игорь бутман
Культура, Россия, Европа, Игорь Бутман
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман

Игорь Бутман: зарубежные гости приезжают и восхищаются масштабами фестивалей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман.
"Судя по тому, как развиваются творческие процессы, в России дела не просто не хуже, чем в Европе, а даже лучше. У нас интенсивнее развивается джазовое искусство, оно шагает по всей стране. Зарубежные гости к нам приезжают и восхищаются масштабами джазовых фестивалей и интересом к джазу", - сказал он.
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Бутман отметил, что не все иностранные музыканты, которые ранее выступали в России, приезжают с концертами, так как многие боятся последующих преследований и гонений на родине.
"Несмотря ни на что, у нас жизнь кипит и есть огромное пространство для роста. Уверяю вас, что будет еще больше, еще круче, когда наши музыканты, которые стали победителями премии, запишут свои альбомы, а еще мы их правильно спродюсируем и продвинем на международной сцене, будет покорен весь мир!" - подчеркнул джазмен.
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