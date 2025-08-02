https://ria.ru/20250802/rossiya-2032958930.html

Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман

Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман - РИА Новости, 02.08.2025

Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман

Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:31:00+03:00

2025-08-02T09:31:00+03:00

2025-08-02T09:31:00+03:00

культура

россия

европа

игорь бутман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995eca5d93f2bae1c9f7482381ba529.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "Судя по тому, как развиваются творческие процессы, в России дела не просто не хуже, чем в Европе, а даже лучше. У нас интенсивнее развивается джазовое искусство, оно шагает по всей стране. Зарубежные гости к нам приезжают и восхищаются масштабами джазовых фестивалей и интересом к джазу", - сказал он. Бутман отметил, что не все иностранные музыканты, которые ранее выступали в России, приезжают с концертами, так как многие боятся последующих преследований и гонений на родине. "Несмотря ни на что, у нас жизнь кипит и есть огромное пространство для роста. Уверяю вас, что будет еще больше, еще круче, когда наши музыканты, которые стали победителями премии, запишут свои альбомы, а еще мы их правильно спродюсируем и продвинем на международной сцене, будет покорен весь мир!" - подчеркнул джазмен.

https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html

https://ria.ru/20250801/moskva-2032920244.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, игорь бутман