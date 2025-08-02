https://ria.ru/20250802/rossiya-2032958930.html
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман - РИА Новости, 02.08.2025
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман
Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:31:00+03:00
2025-08-02T09:31:00+03:00
2025-08-02T09:31:00+03:00
культура
россия
европа
игорь бутман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995eca5d93f2bae1c9f7482381ba529.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иностранные артисты едут в Россию с концертами, несмотря на давление Запада, а те, кто не приезжают, боятся последующих гонений, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "Судя по тому, как развиваются творческие процессы, в России дела не просто не хуже, чем в Европе, а даже лучше. У нас интенсивнее развивается джазовое искусство, оно шагает по всей стране. Зарубежные гости к нам приезжают и восхищаются масштабами джазовых фестивалей и интересом к джазу", - сказал он. Бутман отметил, что не все иностранные музыканты, которые ранее выступали в России, приезжают с концертами, так как многие боятся последующих преследований и гонений на родине. "Несмотря ни на что, у нас жизнь кипит и есть огромное пространство для роста. Уверяю вас, что будет еще больше, еще круче, когда наши музыканты, которые стали победителями премии, запишут свои альбомы, а еще мы их правильно спродюсируем и продвинем на международной сцене, будет покорен весь мир!" - подчеркнул джазмен.
https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html
https://ria.ru/20250801/moskva-2032920244.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e180e8245cf08a8e92fd08fb2a5b133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, игорь бутман
Культура, Россия, Европа, Игорь Бутман
Артисты едут в Россию, несмотря на давление Запада, заявил Бутман
Игорь Бутман: зарубежные гости приезжают и восхищаются масштабами фестивалей