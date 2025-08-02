https://ria.ru/20250802/rossiya-2032861306.html

Дружба с Россией стала опасной и убыточной

Дружба с Россией стала опасной и убыточной - РИА Новости, 02.08.2025

Дружба с Россией стала опасной и убыточной

Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами и тарифами, как разогнавшийся конвейер. Естественно, что наряду с европейцами мы в первую очередь рассматривали... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:00:00+03:00

2025-08-02T08:00:00+03:00

2025-08-02T08:01:00+03:00

аналитика

бразилия

дональд трамп

сша

реакция на пошлины сша

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Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами и тарифами, как разогнавшийся конвейер. Естественно, что наряду с европейцами мы в первую очередь рассматривали ограничения, санкции и торговые сделки, напрямую связанные с нашим общим континентом. При этом за океаном происходят события не менее значимые, более того, они самым непосредственным образом связаны с Россией и ее глобальным курсом. Госдепартамент сообщил, что Соединенные штаты вводят 50-процентные пошлины на все товары, ввозимые из Бразилии.Нужно отметить, что Дональд Трамп угрожал подобными мерами всем странам БРИКС, но в данном случае от слов к делу перешел очень быстро. Правда, в жернова, в отличие от Китая, России и Индии, попала только Бразилия. Этому есть объяснение, и оно не имеет ничего общего с теми претензиями, которые публично озвучивал американский лидер.Всякий раз, когда Дональд Трамп делает очередное громкое заявление — на первый взгляд нелогичное и порой даже смешное, — нужно помнить, что этот человек дважды пришел на вершину власти из крупного бизнеса, где хитрость, обман и введение оппонента в заблуждение — это залог успеха в деле, главные задачи которого тщательно скрываются. К тому же американский лидер в полной мере использует свой медийный и политический вес, вызывая в слабых и мятущихся умах непонимание, что также на руку интересам США.Изначально бразильцам ставилось в вину, что они покупают российскую нефть и тем самым спонсируют "российскую агрессию" на Украине. Но даже при минимальном погружении в статистику становится понятно, что эти претензии дутые и являются лишь предлогом.По данным "Росконгресса", объем взаимной торговли между нашими странами по итогам 2024 года составил достаточно скромные 12,4 миллиарда долларов, причем важно отметить, что в этот период совокупный товаропоток не показал роста, оставшись в рамках предыдущих периодов. Мы поставляем в Бразилию продукции на 10,7 миллиарда, из Бразилии к нам поступает товаров на 1,7 миллиарда долларов. При этом в 2024 году Бразилия полностью прекратила импорт сырой российской нефти, вместо этого увеличив закупки дизеля (4,4 миллиарда), неавиационного бензина и других светлых нефтепродуктов (645 миллионов долларов). Согласно данным бразильской таможни, почти 70 процентов всех поставок из России приходится на продовольственные, сельскохозяйственные продукты, а также минеральные удобрения.По результатам всего выше перечисленного Россия заняла всего лишь скромную восьмую строчку в списке торговых партнеров Бразилии. А теперь, когда переварен вступительный статистический аперитив, перейдем к основной части банкета.Крупнейшим торговым партнером Бразилии, которая, согласно официальной формулировке на сайте Белого дома, наряду с США является второй крупнейшей державой на американских континентах, выступает Китай. Товарооборот КНР и Бразилии достиг отметки 160 миллиардов долларов, демонстрируя постоянный рост за последнюю пятилетку.А на второй позиции, вы не поверите, находятся Соединенные Штаты Америки. В прошлом году они наторговали с бразильцами аж на 92 миллиарда долларов, при этом торговый баланс, на котором фанатично зациклен Трамп, для Штатов положительный. Из США в Бразилию ушло товаров и услуг на 49,7 миллиарда долларов, а в обратном направлении границу пересекло 42,3 миллиарда. Оба встречных потока росли. Американский экспорт на юг увеличился на 11 процентов (плюс пять миллиардов), а бразильский на север — на 8,3 процента (плюс 3,2 миллиарда долларов). То есть предъявить бразильцам стандартное обвинение, что они, как Канада, Мексика и Евросоюз, "годами наживались на Америке", нельзя, однако и взаимная торговля достаточно близкая по объемам — американцы не имеют доминирующего превосходства.Еще немного цифр.Крупнейшими товарными позициями американского экспорта в Бразилию являются:И так далее.Бразильцы встречно продают сталь, прокат, арматуру, комплектующие для авиации и космонавтики, различную электронику, транспортные средства, а также широчайший спектр агропродукции.А вот если посмотреть на торговлю между Бразилией и Китаем, американские ультиматумы заиграют новыми оттенками.В 2024 году китайцы отправили в Бразилию товаров на 57,5 миллиарда долларов и встречно закупили продукции на 95 миллиардов. Львиная доля бразильского экспорта приходится на сектор сельского хозяйства, причем по двум ключевым культурам — кукурузе и сое — бразильцы здесь уделывают американцев вчистую.И опять же для общего понимания трамповской манеры ведения государственных дел вернемся чуть назад и вспомним его ультиматумы Канаде и Мексике. Оттава и Мехико продержались всего неделю, после чего понуро выбросили белый флаг. Российская пресса в детали особо не погружалась, а в реальности одним из основных условий, на которые Трамп прогнул канадцев и мексиканцев, стало трехпроцентное увеличение импорта американских сельскохозяйственных продуктов.Для понимания масштабов. Экспорт только кукурузы в Мексику в прошлом году составил 23 миллиона тонн, а в Канаду два миллиона тонн. То есть принудительный прирост, на который Трамп вынудил соседей, равен еще миллиону тонн. В понятных деньгах это приблизительно 225 миллионов долларов, которые американские фермеры получили сверх плана.Кроме того, Трамп уже заключил рекордные торговые соглашения с Саудовской Аравией, Японией и Евросоюзом, совокупный объем этих сделок оценивается в триллион триста миллиардов долларов. Да, пока это не живые деньги, а лишь контрактные обязательства, но даже если две трети этих денег попадет в американские карманы, это будет несомненный успех.Одновременно с этим формируется задел на будущее, когда с рынка выдавливаются основные конкуренты, например Бразилия — как второй по величине экспортер сельскохозяйственной и пищевой продукции. Электроника, металлургия, углеводороды, полеты в космос, пушки и автомобили — это очень хорошо и прогрессивно, но люди, создающие все это, хотят кушать, равно как и их семьи. И тот, кто держит в своих руках рынки продуктов питания, тот держит весь мир за горло. В самом прямом смысле.

https://ria.ru/20250727/braziliya-2031706086.html

https://ria.ru/20250801/tramp-2032808772.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html

бразилия

сша

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аналитика, бразилия, дональд трамп, сша, реакция на пошлины сша