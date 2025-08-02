https://ria.ru/20250802/reka-2032963953.html

Уровень реки Герхожан-Суу в Кабардино-Балкарии пришел в норму

Уровень реки Герхожан-Суу в Кабардино-Балкарии пришел в норму - РИА Новости, 02.08.2025

Уровень реки Герхожан-Суу в Кабардино-Балкарии пришел в норму

Уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:05:00+03:00

2025-08-02T10:05:00+03:00

2025-08-02T10:05:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется, сообщил глава региона Казбек Коков. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. "Ночь в Тырныаузе прошла спокойно. По данным МЧС, сейчас уровень реки Герхожан-Суу в норме… В то же время угроза повторного схода селя сохраняется", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что обстановка позволила локально приступить к расчистке наносов. "Принято решение о начале работ по улице Заводской (левый берег реки Герхожан-Суу) в направлении федерального моста с возможным последующим открытием пешеходного сообщения по нему. С вечера пятницы дорожники приступили к указанным мероприятиям", - пояснил глава Кабардино-Балкарии. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.

https://ria.ru/20250801/vlasti-2032797520.html

https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, нальчик, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)