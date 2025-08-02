ПВО за сутки сбила 338 беспилотников
Российская ПВО за сутки уничтожила 338 украинских беспилотников
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила в ходе СВО за сутки 338 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18