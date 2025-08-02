https://ria.ru/20250802/pvo-2032979756.html

ПВО за сутки сбила 338 беспилотников

ПВО за сутки сбила 338 беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025

ПВО за сутки сбила 338 беспилотников

Российская противовоздушная оборона уничтожила в ходе СВО за сутки 338 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:55:00+03:00

2025-08-02T12:55:00+03:00

2025-08-02T12:55:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила в ходе СВО за сутки 338 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)