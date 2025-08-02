https://ria.ru/20250802/pvo-2032951490.html

В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников

В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025

В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:01:00+03:00

2025-08-02T08:01:00+03:00

2025-08-02T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении четырех БПЛА над Пензенской областью. "Продолжаю информировать вас о подробностях сегодняшней атаки БПЛА на наш регион. Утром на территории Пензенской области силами ПВО были уничтожены пять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - написал Мельниченко. Губернатор призвал жителей региона к соблюдению правил безопасности.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, пензенская область, олег мельниченко, министерство обороны рф (минобороны рф)