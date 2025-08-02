https://ria.ru/20250802/pvo-2032951490.html
В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников
В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:01:00+03:00
2025-08-02T08:01:00+03:00
2025-08-02T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении четырех БПЛА над Пензенской областью. "Продолжаю информировать вас о подробностях сегодняшней атаки БПЛА на наш регион. Утром на территории Пензенской области силами ПВО были уничтожены пять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - написал Мельниченко. Губернатор призвал жителей региона к соблюдению правил безопасности.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, пензенская область, олег мельниченко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Пензенской области уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области