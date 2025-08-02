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Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 02.08.2025 (обновлено: 07:39 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/pvo-2032949131.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов
ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ в российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:27:00+03:00
2025-08-02T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
краснодарский край
беспилотники
воронежская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ в российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В частности:Помимо этого, над Черным и Азовским морями сбили 11 дронов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Краснодарский край, Беспилотники, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Черное море, Республика Крым, Липецкая область, Белгородская область, Самарская область, Пензенская область, Рязанская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ в российских регионах, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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В частности:
Помимо этого, над Черным и Азовским морями сбили 11 дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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