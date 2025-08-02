https://ria.ru/20250802/pvo-2032949131.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов
ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ в российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:27:00+03:00
2025-08-02T07:27:00+03:00
2025-08-02T07:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ в российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В частности:Помимо этого, над Черным и Азовским морями сбили 11 дронов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов над российскими регионами